МегаФон возвращает деньги при оплате виртуальной картой через Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay

Пользователи виртуальной банковской карты МегаФона могут получать дополнительную выгоду: в период с 16 апреля по 16 мая 2018 года при оплате картой через системы бесконтактной оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay клиенту возвращается кэшбэк в размере до 30%.
"Виртуальная карта МегаФона", привязанная к счету мобильного телефона, — это, во-первых, очень удобно. Ее можно выпустить онлайн всего за несколько минут и оплачивать товары и услуги в интернете без комиссий и переплат, — рассказывает Евгений Иевлев, директор по финансовым услугам компании "МегаЛабс", — Во-вторых, это еще и очень выгодно. Годовое обслуживание карты предоставляется бесплатно, а совершая покупки через системы бесконтактной оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, можно получить кэшбэк в размере до 30%".
Благодаря партнёрству Mastercard и МегаФона абоненты оператора получили возможность привязать счёт своего мобильного телефона к виртуальной карте и оплачивать своим смартфоном или совершать покупки онлайн. Абоненты могут это сделать через приложение "МегаФон.Банк" и сразу приступить к использованию, а его телефон в этом случае станет цифровым платёжным средством. Виртуальную карту можно привязать к платёжным сервисам Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay — это позволит оплачивать покупки в оффлайне.
Ранее МегаФон представлял своим абонентам возможность совершать оплаты при помощи счёта мобильного телефона, но через пластиковую карту. В августе 2016 года была представлена банковская карта платёжной системы Mastercard: счёт карты равен счёту мобильного телефона. Получить физически такую карту можно в любом салоне МегаФона. Эмиссию карт осуществляет ООО "банк Раунд" на базе собственной инфраструктуры, разработанной специально для реализации данного проекта.
На конец 2017 года число выданных пластиковых карт МегаФона составляет более 1,2 млн. Основные расходы по картам МегаФона: на связь (33%) и покупки в супермаркетах (25%), в некоторых регионах в топ затрат попали и финансовые услуги. Размер одной транзакции на покупку / оплату товаров и услуг составляет в среднем 800 рублей. Среди пользователей карты МегаФона больше мужчин — 60% (женщин — 40%). Из тех, кто пользуется технологией бесконтактных платежей с карты — 87% пользуются Apple Pay (больше всего их на Северо-Западе — 90%, меньше всего на Дальнем Востоке — 81%). При этом владельцы Apple в среднем тратят больше на одну покупку.
Указан максимальный % кэшбэка при оплате с Apple Pay. Максимальный % кэшбэка при оплате с Google Pay и Samsung Pay — 20%. Кэшбэк будет начисляться за каждую третью покупку на сумму от 1000 рублей по виртуальной карте "МегаФона", выпущенной в приложении "МегаФон.Банк" (0+), но не более 1000 рублей в период проведения акции.
Подробнее об акции можно узнать тут — https://bank.megafon.ru/tariffs/virtual.
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.