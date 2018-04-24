МегаФон возвращает деньги при оплате виртуальной картой через Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay

Пользователи виртуальной банковской карты МегаФона могут получать дополнительную выгоду: в период с 16 апреля по 16 мая 2018 года при оплате картой через системы бесконтактной оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay клиенту возвращается кэшбэк в размере до 30%.

"Виртуальная карта МегаФона", привязанная к счету мобильного телефона, — это, во-первых, очень удобно. Ее можно выпустить онлайн всего за несколько минут и оплачивать товары и услуги в интернете без комиссий и переплат, — рассказывает Евгений Иевлев, директор по финансовым услугам компании "МегаЛабс", — Во-вторых, это еще и очень выгодно. Годовое обслуживание карты предоставляется бесплатно, а совершая покупки через системы бесконтактной оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, можно получить кэшбэк в размере до 30%".

Благодаря партнёрству Mastercard и МегаФона абоненты оператора получили возможность привязать счёт своего мобильного телефона к виртуальной карте и оплачивать своим смартфоном или совершать покупки онлайн. Абоненты могут это сделать через приложение "МегаФон.Банк" и сразу приступить к использованию, а его телефон в этом случае станет цифровым платёжным средством. Виртуальную карту можно привязать к платёжным сервисам Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay — это позволит оплачивать покупки в оффлайне.

Ранее МегаФон представлял своим абонентам возможность совершать оплаты при помощи счёта мобильного телефона, но через пластиковую карту. В августе 2016 года была представлена банковская карта платёжной системы Mastercard: счёт карты равен счёту мобильного телефона. Получить физически такую карту можно в любом салоне МегаФона. Эмиссию карт осуществляет ООО "банк Раунд" на базе собственной инфраструктуры, разработанной специально для реализации данного проекта.

На конец 2017 года число выданных пластиковых карт МегаФона составляет более 1,2 млн. Основные расходы по картам МегаФона: на связь (33%) и покупки в супермаркетах (25%), в некоторых регионах в топ затрат попали и финансовые услуги. Размер одной транзакции на покупку / оплату товаров и услуг составляет в среднем 800 рублей. Среди пользователей карты МегаФона больше мужчин — 60% (женщин — 40%). Из тех, кто пользуется технологией бесконтактных платежей с карты — 87% пользуются Apple Pay (больше всего их на Северо-Западе — 90%, меньше всего на Дальнем Востоке — 81%). При этом владельцы Apple в среднем тратят больше на одну покупку.

Указан максимальный % кэшбэка при оплате с Apple Pay. Максимальный % кэшбэка при оплате с Google Pay и Samsung Pay — 20%. Кэшбэк будет начисляться за каждую третью покупку на сумму от 1000 рублей по виртуальной карте "МегаФона", выпущенной в приложении "МегаФон.Банк" (0+), но не более 1000 рублей в период проведения акции.

Подробнее об акции можно узнать тут — https://bank.megafon.ru/tariffs/virtual.