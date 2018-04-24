Аряпов, Каряка и Панфилов нанесут первый удар на "Самара Арене"

Заслуженные ветераны "Крыльев Советов" Равиль Аряпов, Андрей Каряка и Валерьян Панфилов примут участие в торжественном открытии матча "Крылья Советов" — "Факел" 28 апреля на "Самара Арене". Они нанесут символический первый удар по мячу перед началом игры.

Равиль Аряпов выступал за "КС" с 1967 по 1978 годы, сыграл 361 матч в Чемпионате СССР и забил 105 голов (это лучший показатель забитых мячей в истории самарского клуба). Андрей Каряка выступал за "Крылья" с 2000 по 2005 год (провел за самарский клуб 155 игр в различных турнирах и забил 56 голов — это лучший показатель забитых мячей "Крыльев" в российской истории) и является настоящим символом футбольного бума в Самаре начала века. Валерьян Панфилов является рекордсменом "Крыльев Советов" по числу сыгранных за клуб матчей — 413 игр. Он выступал за нашу команду с 1969 по 1982 годы. Все трое заслуженных ветеранов являются настоящими живыми легендами самарского клуба.

Также стоит добавить, что первый матч "Крыльев Советов" на "Самара Арене" посетят другие заслуженные ветераны клуба, сообщает официальный сайт "КС".