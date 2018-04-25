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Строительство Строительство и недвижимость

На поле "Самара Арены" наносят разметку

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 апреля, на стадионе "Самара Арена" приступили к нанесению разметки. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области в Twitter. 

Помимо разметки также стартуют работы по установлению скамей для команд и медицинского персонала.

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