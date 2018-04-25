На поле "Самара Арены" наносят разметку

Во вторник, 24 апреля, на стадионе "Самара Арена" приступили к нанесению разметки. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области в Twitter.

Помимо разметки также стартуют работы по установлению скамей для команд и медицинского персонала.