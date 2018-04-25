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Футбол Спорт

Валериан Панфилов: "Надеюсь, что с новым стадионом "Крылья" смогут вернуться в число лидеров по посещаемости"

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: Архив «ВН»

Первый матч на стадионе "Самара Арена" — историческое событие для города, считает Валерьян Панфилов, заслуженный ветеран ФК "Крылья Советов":

"Уже в эту субботу "Крылья Советов" сыграют свой первый матч на стадионе "Самара Арена". Для нашего города это действительно историческое событие. Все билеты на матч были реализованы в рекордные сроки — всего за 5 часов с начала продаж. Это говорит о высоком интересе самарцев к событию. Надеемся, что с новым стадионом, более комфортабельным и вместительным, мы сможем вернуться в число лидеров страны по посещаемости матчей", — поделился ожиданиями ветеран самарского клуба.

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