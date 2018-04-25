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Культура

Представители Самарской области завоевали девять медалей на Молодежных Дельфийских играх

ВЛАДИВОСТОК. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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XVII Молодежные Дельфийские игры России прошли с 21 по 24 апреля во Владивостоке, сообщила пресс-служба областного министерства культуры. Самарскую область представляла делегация из 26 человек.

Участники из Самарской области завоевали четыре золотых, две серебряных и три бронзовых медали.

Золотые медали:

  • Скокова Анастасия (Номинация "Домра"), Тольяттинский музыкальный колледж им. Щедрина;
  • Богомолова Елизавета (Номинация "Кулинарное искусство"), Самарский техникум кулинарного искусства;
  • Ивановский Илья (Номинация "Кулинарное искусство"), Самарский техникум кулинарного искусства;
  • Ленивцева Ирина (Номинация "Фотография"), Самарский Дворец детского и юношеского творчества.

Серебряные медали:

  • Чекашов Евгений (Номинация "Саксофон"), Детская школа искусств № 8 "Радуга", Самара, Государственное училище духового искусства Москвы;
  • Учебный театр Самарского государственного института культуры (Номинация "Театр"), руководитель — Ирина Сидоренко.

Бронзовые медали:

  • Лапшина Александра (номинация "Парикмахерское искусство"), Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна;
  • Жарехина Милана (номинация "Эстрадное пение"), Детская школа искусств "Вдохновение", Новокуйбышевск;
  • Нестеренко Анастасия (Номинация "Скрипка"), Детская музыкальная школа № 4 им. Свердлова, Тольятти, Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории.

Самарская делегация вернется в Самару 25 апреля.

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