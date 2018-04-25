Представители Самарской области завоевали девять медалей на Молодежных Дельфийских играх

XVII Молодежные Дельфийские игры России прошли с 21 по 24 апреля во Владивостоке, сообщила пресс-служба областного министерства культуры. Самарскую область представляла делегация из 26 человек.

Участники из Самарской области завоевали четыре золотых, две серебряных и три бронзовых медали. Золотые медали: Скокова Анастасия (Номинация "Домра"), Тольяттинский музыкальный колледж им. Щедрина;

Богомолова Елизавета (Номинация "Кулинарное искусство"), Самарский техникум кулинарного искусства;

Ивановский Илья (Номинация "Кулинарное искусство"), Самарский техникум кулинарного искусства;

Ленивцева Ирина (Номинация "Фотография"), Самарский Дворец детского и юношеского творчества. Серебряные медали: Чекашов Евгений (Номинация "Саксофон"), Детская школа искусств № 8 "Радуга", Самара, Государственное училище духового искусства Москвы;

Учебный театр Самарского государственного института культуры (Номинация "Театр"), руководитель — Ирина Сидоренко. Бронзовые медали: Лапшина Александра (номинация "Парикмахерское искусство"), Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна;

Жарехина Милана (номинация "Эстрадное пение"), Детская школа искусств "Вдохновение", Новокуйбышевск;

Нестеренко Анастасия (Номинация "Скрипка"), Детская музыкальная школа № 4 им. Свердлова, Тольятти, Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории. Самарская делегация вернется в Самару 25 апреля.