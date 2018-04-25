Представители Самарской области завоевали девять медалей на Молодежных Дельфийских играх

XVII Молодежные Дельфийские игры России прошли с 21 по 24 апреля во Владивостоке, сообщила пресс-служба областного министерства культуры. Самарскую область представляла делегация из 26 человек.
Участники из Самарской области завоевали четыре золотых, две серебряных и три бронзовых медали.
Золотые медали:
- Скокова Анастасия (Номинация "Домра"), Тольяттинский музыкальный колледж им. Щедрина;
- Богомолова Елизавета (Номинация "Кулинарное искусство"), Самарский техникум кулинарного искусства;
- Ивановский Илья (Номинация "Кулинарное искусство"), Самарский техникум кулинарного искусства;
- Ленивцева Ирина (Номинация "Фотография"), Самарский Дворец детского и юношеского творчества.
Серебряные медали:
- Чекашов Евгений (Номинация "Саксофон"), Детская школа искусств № 8 "Радуга", Самара, Государственное училище духового искусства Москвы;
- Учебный театр Самарского государственного института культуры (Номинация "Театр"), руководитель — Ирина Сидоренко.
Бронзовые медали:
- Лапшина Александра (номинация "Парикмахерское искусство"), Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна;
- Жарехина Милана (номинация "Эстрадное пение"), Детская школа искусств "Вдохновение", Новокуйбышевск;
- Нестеренко Анастасия (Номинация "Скрипка"), Детская музыкальная школа № 4 им. Свердлова, Тольятти, Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории.
Самарская делегация вернется в Самару 25 апреля.
Последние комментарии
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
а разве не в этом сквере - на пересечении Садовой и Ленинградской - стоит памятник Высоцкому?
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?