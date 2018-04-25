На пляж у Ладьи в этом году песок завозить не будут

На пляж у Ладьи песок завозить не будут. Такие условия прописаны в контракте с подрядчиком по содержанию зон рекреации водных объектов (пляжей), используемых для массового отдыха и купания.
Итоги соответствующего аукциона на портале госзакупок подвел департамент городского хозяйства и экологии Самары.
На аукцион была подана только одна заявка от ООО "Чистый город". Компания выполнит работы за 35,2 млн рублей.
В соответствии с условиями контракта подрядчик обязан выполнить работы по содержанию пляжей Самары общей протяженностью 4034 м и общей площадью береговой полосы 172,1 тыс. кв. метров.
В перечень пляжей вошли первая очередь набережной (от ул. Ленинградской до Вилоновской), вторая очередь (от ул. Маяковского до спуска по Первомайской до правой границы пляжа ООО "Кинап-Аква"), четвертая очередь набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), спуск ул. Советской Армии, Барбошина поляна, СФГУП "Санаторий Можайский", пляж Красноглинского района и Загородный парк.
Подрядчик должен очистить территорию, в том числе дно реки, вывезти мусор, оборудовать зоны для мытья ног и спуски для маломобильных граждан, установить биотуалеты и кабинки для переодевания, урны для мусора, скамеечки и детские площадки, а также завезти на пляжи песок.
"Песок после паводка должен быть чистым, выровнен и спланирован на всей площади без ям и промоин с дополнительным завозом верхнего слоя до 10 сантиметров. На пляж четвертой очереди набережной реки Волги песок не завозится", — отмечается в техзадании.
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