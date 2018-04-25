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Суды Происшествия

В Новокуйбышевске осудили водителя трактора "Беларусь", задавившего пешехода

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Новокуйбышевского городского суда, вынесенный водителю трактора "Беларусь" МТЗ-50Л. Мужчину признали виновным в нарушение ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека — ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в суде.

Как следует из приговора, 20 ноября 2017 г., примерно в 16:43, тракторист ехал по ул. Свердлова в пос. Маяк в Новокуйбышевске со стороны причала АО "НК НПЗ". На вилах навесного фронтального погрузчика впереди трактора был рулон сена, который ограничивал водителю обзор и осложнял управление.

Напротив коровников крестьянско-фермерского хозяйства на ул. Свердлова тракторист сбил пешехода, шедшего по проезжей части в попутном направлении. В результате от полученных травм потерпевший скончался на месте.

Правоохранители усмотрели в действиях тракториста нарушение ПДД и возбудили в отношении него уголовное дело.

Во время следствия обвиняемый оставался на свободе под подпиской о невыезде. А представ перед судом, он сообщил о полном признании вины и раскаянии. Также он ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Суд приговорил мужчину к полутора годам заключения условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, его на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также суд частично удовлетворил заявленный потерпевшей стороной гражданский иск о возмещении морального вреда. Вместо заявленного миллиона рублей, суд обязал тракториста выплатить потерпевшей 350 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Марат Валиев 23 апреля 2018 12:02 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Злободневно. Прокуратура в лице подобных дам беспредельничает. Неправильно это....

Мурат Кабалоев 20 апреля 2018 13:22 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Степан Степанов прав! Не красят такие как Денисова Марина, мл. советник юстиции цех прокуратуры. Не просто страну коррупция погубит, а привлекать таких надо.

Stepan Stepanov 20 апреля 2018 10:23 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Какие люди, Мурат Азраилович, так вы же сами ее из Иванова с мужем привезли, а потом оба ее тут одну и оставили, вот она и чудит себе на жизнь тут теперь. Говорят с катушек слетела баба совсем - мужики, бабки... эту страну погубит коррупция.

Мурат Кабалоев 19 апреля 2018 12:11 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Эта Денисова еще та к**за. Бывший муж у нее в генпрокуратуре трудится, он щас будет за нее впрягаться. Просто Марина Денисова хотела денег тоже набегу по этому делу. Интересно посмотреть, чем все кончится.

Марат Валиев 18 апреля 2018 12:47 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Бывает и так. На самом деле - история проданного дела

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