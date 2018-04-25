В Новокуйбышевске осудили водителя трактора "Беларусь", задавившего пешехода

Вступил в силу приговор Новокуйбышевского городского суда, вынесенный водителю трактора "Беларусь" МТЗ-50Л. Мужчину признали виновным в нарушение ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека — ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в суде.
Как следует из приговора, 20 ноября 2017 г., примерно в 16:43, тракторист ехал по ул. Свердлова в пос. Маяк в Новокуйбышевске со стороны причала АО "НК НПЗ". На вилах навесного фронтального погрузчика впереди трактора был рулон сена, который ограничивал водителю обзор и осложнял управление.
Напротив коровников крестьянско-фермерского хозяйства на ул. Свердлова тракторист сбил пешехода, шедшего по проезжей части в попутном направлении. В результате от полученных травм потерпевший скончался на месте.
Правоохранители усмотрели в действиях тракториста нарушение ПДД и возбудили в отношении него уголовное дело.
Во время следствия обвиняемый оставался на свободе под подпиской о невыезде. А представ перед судом, он сообщил о полном признании вины и раскаянии. Также он ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.
Суд приговорил мужчину к полутора годам заключения условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, его на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также суд частично удовлетворил заявленный потерпевшей стороной гражданский иск о возмещении морального вреда. Вместо заявленного миллиона рублей, суд обязал тракториста выплатить потерпевшей 350 тыс. рублей.
Последние комментарии
Злободневно. Прокуратура в лице подобных дам беспредельничает. Неправильно это....
Степан Степанов прав! Не красят такие как Денисова Марина, мл. советник юстиции цех прокуратуры. Не просто страну коррупция погубит, а привлекать таких надо.
Какие люди, Мурат Азраилович, так вы же сами ее из Иванова с мужем привезли, а потом оба ее тут одну и оставили, вот она и чудит себе на жизнь тут теперь. Говорят с катушек слетела баба совсем - мужики, бабки... эту страну погубит коррупция.
Эта Денисова еще та к**за. Бывший муж у нее в генпрокуратуре трудится, он щас будет за нее впрягаться. Просто Марина Денисова хотела денег тоже набегу по этому делу. Интересно посмотреть, чем все кончится.
Бывает и так. На самом деле - история проданного дела