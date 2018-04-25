В Новокуйбышевске осудили водителя трактора "Беларусь", задавившего пешехода

Вступил в силу приговор Новокуйбышевского городского суда, вынесенный водителю трактора "Беларусь" МТЗ-50Л. Мужчину признали виновным в нарушение ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека — ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в суде.

Как следует из приговора, 20 ноября 2017 г., примерно в 16:43, тракторист ехал по ул. Свердлова в пос. Маяк в Новокуйбышевске со стороны причала АО "НК НПЗ". На вилах навесного фронтального погрузчика впереди трактора был рулон сена, который ограничивал водителю обзор и осложнял управление.

Напротив коровников крестьянско-фермерского хозяйства на ул. Свердлова тракторист сбил пешехода, шедшего по проезжей части в попутном направлении. В результате от полученных травм потерпевший скончался на месте.

Правоохранители усмотрели в действиях тракториста нарушение ПДД и возбудили в отношении него уголовное дело.

Во время следствия обвиняемый оставался на свободе под подпиской о невыезде. А представ перед судом, он сообщил о полном признании вины и раскаянии. Также он ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Суд приговорил мужчину к полутора годам заключения условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, его на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также суд частично удовлетворил заявленный потерпевшей стороной гражданский иск о возмещении морального вреда. Вместо заявленного миллиона рублей, суд обязал тракториста выплатить потерпевшей 350 тыс. рублей.