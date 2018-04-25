После первого тестового матча на "Самара Арене" будет организован сбор конструктивных предложений

По итогам первого тестового матча, который пройдет на "Самара Арене" 28 апреля, будет организован сбор пожеланий и конструктивных предложений.

Поделиться ими можно будет по многоканальному телефону 8 (846) 200-01-27 (будет работать 28 и 29 апреля), а также отправив письмо на электронную почту social@samara-2018-host.city.

Все они будут обобщены и учтены в ходе подготовки к играм ЧМ-2018 в Самаре, обещают организаторы.

Также рекомендуется помечать отзывы о тестовых матчах в социальных сетях хештегом #СамараАренаОтзыв, чтобы из было проще найти, обобщить и учесть в работе.

Александр Фетисов: "Перед организаторами первых матчей на "Самара Арене" стоит задача протестировать все системы и сервисы" Перед организаторами первых матчей на стадионе "Самара Арена" стоит задача протестировать все системы и сервисы. Об этом в интервью клубному сайту "Крыльев Советов" рассказал врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

"Ближайшие три матча на стадионе "Самара Арена" — это своего рода генеральная репетиция, в которой мы с вами принимаем историческое участие. От того, какие предложения мы направим организаторам по итогам тестовых матчей, на какие недочеты мы обратим внимание подрядных организаций, насколько конструктивно и доброжелательно мы будем настроены в этой работе, напрямую зависит премьера мирового футбольного праздника на нашем стадионе", — отмечают организаторы.

Напомним, первый тестовый матч пройдет 28 апреля — на поле нового стадиона в рамках первенства ФНЛ встретятся "Крылья Советов" и воронежский "Факел".

Матч будет проходить при 30%-ной загрузке стадиона - 15 тыс. зрителей. Частичная загрузка стадиона является требованием FIFA. Во время первого матча будут протестированы все системы жизнеобеспечения стадиона и все сервисы, предоставляемые болельщикам.