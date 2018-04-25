В области доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта составляет 60%

Основными источниками загрязнения воздуха в Самарской области являются около тысячи промышленных предприятий, а также более трех тысяч автотранспортных предприятий.
Об этом рассказала начальник отдела информации Центра мониторинга окружающей среды ФБГУ "Приволжское УГМС" Наталья Евсеева.
По состоянию на 1 января 2017 г., в Самарской области было зарегистрировано более 1,1 млн автомобилей и автобусов. Таким образом, каждый третий житель губернии имел в собственности автомобиль.
"Ежегодный прирост парка автотранспортных средств создает возрастающую нагрузку на окружающую среду, — сообщила Наталья Евсеева. — В первую очередь, это выброс в атмосферу отработанных газов, автоотходы, утечки, испарения технологических жидкостей. В Самарской области доля выбросов от автотранспорта составляет 60% от всех загрязнений. И транспорт — это единственная позиция, по которой выбросы из года в год растут".
Также она отметила, что серьезным источником загрязнения являются свалки. Как пояснила Наталья Евсеева, в мусоре проходят процессы с участием анаэробных бактерий, в результате чего образуются токсические газы. При возгорании отходов, размещенных на незаконных свалках, в атмосферу попадают ядовитые токсичные вещества.
"Кроме того, в сезон субботников люди жгут мусор, хотя это запрещено законом, — говорит Наталья Евсеева. — Массовое сжигание листвы приводит к такому загрязнению атмосферы, которое сравнимо с мощными промышленными выбросами".
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html