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Экология Общество

В области доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта составляет 60%

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Основными источниками загрязнения воздуха в Самарской области являются около тысячи промышленных предприятий, а также более трех тысяч автотранспортных предприятий.

Об этом рассказала начальник отдела информации Центра мониторинга окружающей среды ФБГУ "Приволжское УГМС" Наталья Евсеева.

По состоянию на 1 января 2017 г., в Самарской области было зарегистрировано более 1,1 млн автомобилей и автобусов. Таким образом, каждый третий житель губернии имел в собственности автомобиль.

"Ежегодный прирост парка автотранспортных средств создает возрастающую нагрузку на окружающую среду, — сообщила Наталья Евсеева. — В первую очередь, это выброс в атмосферу отработанных газов, автоотходы, утечки, испарения технологических жидкостей. В Самарской области доля выбросов от автотранспорта составляет 60% от всех загрязнений. И транспорт — это единственная позиция, по которой выбросы из года в год растут".

Также она отметила, что серьезным источником загрязнения являются свалки. Как пояснила Наталья Евсеева, в мусоре проходят процессы с участием анаэробных бактерий, в результате чего образуются токсические газы. При возгорании отходов, размещенных на незаконных свалках, в атмосферу попадают ядовитые токсичные вещества.

"Кроме того, в сезон субботников люди жгут мусор, хотя это запрещено законом, — говорит Наталья Евсеева. — Массовое сжигание листвы приводит к такому загрязнению атмосферы, которое сравнимо с мощными промышленными выбросами".

Гид потребителя

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Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Мезенцев 10 ноября 2017 10:21 Отрадненский завод может приостановить работу из-за загрязнения окружающей среды

Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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