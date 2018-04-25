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В Самаре открылась выставка скульптора Степана Карсляна

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выставочном зале Самарского отделения Союза художников России открылась выставка скульптора Степана Карсляна, передает корреспондент Волга Ньюс.

На выставке, с которой можно ознакомиться с минувшего вторника, представлены созданные из бронзы, пластилина, гипса и дерева творения одного из ведущих самарских скульпторов. Приурочена выставка к семидесятилетию мастера.

Степан Карслян родился в грузинском селе Хульгумо, в семье, далекой от искусства. Однако сама фамилия как будто указывала на дальнейшую его судьбу. Она созвучна с древним армянским городом Карс, богатым своей культурой и архитектурой. Кроме того, "кар" в переводе с армянского языка означает камень.

С детства Степан любил лепить фигурки людей и животных. Позднее он окончил скульптурный факультет Ереванского художественно-театрального института.

Его имя стало широко известно любителям искусства в 1979 г., когда скульптура Карсляна "Материнство" была удостоена высшей оценки на Всесоюзной выставке дипломных работ студентов художественных вузов СССР, проходившей в Киеве. В этом же году он переехал в Самару. И здесь, на областной выставке скульптуры, сразу же обратил на себя внимание, показав работу "Молодость".

Некоторые из его работ гармонично вписались в интерьеры различных зданий. Это, например, композиция "Молодость" на одной из тольяттинских площадей, панно "Адам и Ева", созданное для Дворца торжеств в Самаре, композиция "Материнство" во дворе больницы № 3, скульптура "Львы" у входа в гостиничный комплекс в Сызрани, памятники погибшим героям Великой Отечественной войны в Кинеле и Пестравском районе.

В 2013 г. в Самаре, возле музея-усадьбы Алексея Николаевича Толстого появилась созданная Карсляном бронзовая скульптура жизнерадостного Буратино. А в 2015 г. в Чапаевске, на территории школы искусств, была установлена трехметровая скульптура "Грация", олицетворяющая три вида творчества — живопись, скульптуру и архитектуру.

Герои его произведений — это и известные люди, и те, кого мало кто знает, но они вдохновили его на создание выразительных образов. Некоторые из них представлены на этой выставке. Это и "Слепой", и "Старый художник", и "Озябшая женщина", и "Свидание". Все эти работы необыкновенно пластичны. Мастер как будто схватывает мгновения подлинной жизни, настроение, характер своих героев. Но правда жизни и правда искусства для Степана Карсляна — разные понятия. Показывая на одну из работ, где мы видим сидящую в необычной позе обнаженную девушку, мастер говорит: "На самом деле, человек никогда не примет такую позу, ему это неудобно. Но сам образ получается выразительным, красивым. Смотреть на него приятно глазу, и это для меня очень важно".

Работы скульптора подкупают какой-то умиротворенностью, гармоничностью образов. Такова, например, композиция "Семья", пронизанная светом и добротой. Удивительно точно здесь найдены просветы между фигурами. Ребенок помещен как будто бы в арку между двух склонившихся фигур — отца и матери. Таковы и эскизы к памятникам "Саженец", "Петр и Феврония" — олицетворение теплоты и нежности.
На выставке есть и одно из последних творений мастера, созданное в нынешнем году. Это трогательная скульптурная композиция "Святой Спиридон", где мы видим этого христианского персонажа в окружении детей и барашков. Как и многие другие композиции самарского скульптора, эта — проект памятника.

"Мне кажется наш город, Самара, еще не обжит по-настоящему скульптурными героями, — считает Степан Карслян. — Многие из эскизов, которые представлены на этой выставке, могли бы стать отправной точкой для создания композиций на набережной, на площадях и улицах города. Свои образы стремлюсь передавать через пластику героев. Чтобы от них шло излучение красоты и добра. При этом я не люблю однообразия. Есть художники, которые, найдя свой почерк, потом тиражируют его всю свою жизнь. Мне же хочется каждый раз все начинать сначала".

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