Анастасия Павлюченкова обыграла Мэдисон Кис в первом круге турнира в Штутгарте

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг турнира в Штутгарте (Германия), в трех партиях обыграв представительницу США Мэдисон Кис со счетом 7:6 (9:7), 5:7, 6:4, сообщает championat.com.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 44 минуты. Анастасия пять раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала три из 16 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы шесть эйсов, три двойные ошибки и четыре брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Павлюченкова поспорит с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой.