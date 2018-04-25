В Самаре в 2018 году зафиксировали девять случаев превышения концентраций вредных веществ

В первом квартале 2018 г. в Самаре зафиксировали девять случаев превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций, в том числе по сероводороду, диоксиду азота и ксилолу. Об этом сообщила начальник отдела информации Центра мониторинга окружающей среды ФБГУ "Приволжское УГМС" Наталья Евсеева.
В Новокуйбышевске было зафиксировано 39 случаев превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций, в том числе по сероводороду, фенолу, диоксиду серы и ксилолу. В Тольятти зафиксировали девять случаев превышения, в том числе по аммиаку и формальдегиду.
"Сейчас в Самаре в основном во всех районах отмечается превышение содержания среднесуточных концентраций по формальдегиду, — рассказала Наталья Евсеева. — В Кировском районе это 1,3 ПДК, в Железнодорожном районе — 1,1 ПДК, в Куйбышевском — 1,3 ПДК, в Ленинском и Октябрьском — 1,4 ПДК, в Промышленном — 1,2 ПДК, в Самарском — 1,1 ПДК. В Советском районе превышений не зафиксировано".
За 2017 год в регионе было зафиксировано 265 случаев превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций. Из них 95 в Новокуйбышевске, 86 — в Самаре, 35 — в Тольятти, 27 — в Сызрани, 15 — в Чапаевске, пять в Жигулевске и два в Похвистнево.
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html