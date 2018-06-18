Стать билингвом в Тольятти просто

Для большинства выпускников лето — это время, когда вчерашние школьники выбирают вуз для дальнейшего выстраивания собственной профессиональной карьеры. Успешность их выбора во многом зависит от того, какую подготовку они получили в школе. Владение несколькими иностранными языками открывает большие возможности для обучения, карьеры и профессионального развития.

Сегодня по статистике заработная плата работников со знанием нескольких иностранных языков на 5-20% выше, чем у коллег, которые владеют только одним. Что же может сделать для этого школа?

В современный век высоких технологий, когда никого не удивишь обилием и разнообразием электронных устройств и гаджетов, общение по-прежнему остается самой большой потребностью человека, и не всегда только на родном языке. Именно такую задачу — научить эффективно взаимодействовать с носителями иных языков и культур — ставит перед собой "Общеобразовательный центр "Школа".

ООЦ "Школа" — негосударственная школа с углубленным изучением иностранных языков, английского и французского. С 2015 года на базе школы работает единственное в городе билингвальное отделение, обучение в котором ведется только на французском языке. Тесное сотрудничество с "Альянс Франсез Тольятти" при поддержке Посольства Франции позволяет школе привлекать в учебный процесс французских преподавателей, что, в свою очередь, помогает не только сформировать языковые навыки, но и развить общекультурные компетенции. По условиям договора, подписанного школой с Посольством Франции, выпускникам билингвального отделения выдается французский аттестат при подтверждении уровня владения языком (В2) и успешной защиты группового проекта.

Что же такое билингвальное отделение ООЦ "Школа"?

Прежде всего, это углубленное изучение французского языка наравне с английским. На первый взгляд это может показаться сложным. Тем не менее учеными доказано, что билингвы лучше концентрируют внимание, лучше обрабатывают информацию и делают более успешный выбор, лучше адаптируются к изменениям, планируют и организуют свою деятельность. Кроме этого, знание одного иностранного языка всегда облегчает изучение последующего. Наверное, именно поэтому 66% мирового населения являются билингвами.

Помимо собственно языка студенты билингвального отделения в обязательном порядке изучают две неязыковых дисциплины, литературу Франции и обществознание, на французском языке. Преподают эти предметы, как правило, носители языка, что дает студентам отделения дополнительную возможность научиться устанавливать культурный диалог на пересечении разных точек зрения.

Групповая работа представляет собой выполнение проектной работы с последующей ее защитой. Работа в группе распределяется среди всех ее участников, и каждый несет персональную ответственность за общий конечный результат. Это развивает в детях умение договариваться и взаимодействовать в команде, а защита проекта укрепляет навыки презентации на иностранном языке.

В результате такой усиленной подготовки выпускники билингвального отделения без труда подтверждают высокий уровень владения языком, что дает им право получить иностранный аттестат. Это, в свою очередь, позволяет в дальнейшем получить двойной диплом в лучших вузах России или продолжить обучение за рубежом, став одним из многомиллионной армии российских студентов, обучающихся в международных программах.

Билингвальное отделение ООЦ "Школа" — это не только учеба, но и увлекательная внеурочная жизнь: театральные постановки, летние смены в языковом лагере, молодежные конференции и слеты, участие в программах международного обмена.

Прием в билигвальное отделение ведется с 8 класса. Нашим студентом может стать любой школьник города, владеющий французским языком на уровне А2. Обучение учащихся школ города ведется на льготных условиях.

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