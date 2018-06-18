В Самаре отменяется 77 маршрут автобуса

Постановлением администрации Самары внесены изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Отменяется 77 автобус, который отправлялся от ЦУМ "Самара" и доезжал до Стромилово. На маршруте работала одна единица транспорта.

Данный маршрут дублируется коммерческим 77д, где на линии работают 15 автобусов.

Кроме того, увеличивается количество трамваев, которые работают в Самаре: с 59 до 83 единиц.