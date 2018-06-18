Коррупция или подстава: экс-сотрудника ГАИ судят за бесплатную скважину

Бывшего инспектора ГИБДД Станислава Филиппова обвиняют в получении взятки наличкой и бесплатной услугой в виде бурения скважины. Мужчина уверяет, что его подставили из-за конфликта с незаконным шлагбаумом в ЖСК "Горелый хутор".

Напомним, события, которые легли в основу уголовного дела Филиппова, произошли в апреле 2017 года. Днем 12 апреля старший лейтенант полиции Филиппов приехал в ЖСК "Горелый хутор" в Красноглинском районе Самары, где в это время индивидуальный предприниматель Сергей Якунин проводил работы по бурению разведочной эксплуатационной скважины. Расположился он крайне неудачно, и сотрудник ГИБДД отметил, что работы мешают дорожному движению. После этого полицейский должен был зафиксировать нарушение и составить протокол по ст. 12.33 КоАП "Умышленное создание помех в дорожном движении". Вместо этого, по версии следствия, решил обратить ситуацию себе на пользу.

Согласно материалам дела, Станислав Филиппов потребовал от Якунина 40 тыс. руб. наличными и безвозмездное бурение такой же скважины на его участке, а взамен обещал общее покровительство в будущем. А в случае отказа - крупный штраф: ст. 12.33 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа для граждан: 5 тыс. -10 тыс. руб., для должностных лиц - 25 тыс. руб., для юридических лиц - 300 тыс. рублей.

"Я пытался объяснить ему, что зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а потому на меня нельзя выписать штраф как на юридическое лицо, но он заявил, что лучше знает, как оформляются протоколы, ему это не впервой, - рассказывал впоследствии Сергей Якунин. - Хорошо, что весь этот диалог я записывал на диктофон - я уже не раз сталкивался с предвзятым отношением сотрудников полиции ко мне и с самого начала боялся, что меня будут разводить на деньги".

В тот же день Якунин добыл деньги (пришлось часть даже у мамы занять), но не 40 тысяч, а 30 тыс. рублей. Деньги, по его словам, передавались около ТЦ "Апельсин", там же договорились о том, что Якунин будет бурить скважину в Царевщине на участке Филиппова.

В следующий раз они встретились уже 7 июня, Филиппов проводил Якунина на участок в СДТ "Сокский простор", где Якунин "выставил счет" Филиппову на 435 тыс. руб. (на самом деле передал лист А4 с написанными цифрами), после чего остался там заниматься делом, а инспектор ГИБДД уехал в город на смену. Собственно, в тот же день вечером он и был задержан на рабочем месте сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

"Его действия были квалифицированы по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), которая предусматривает штраф 2-4 млн руб. либо 7-12 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары. - Дело уже рассматривается в суде, в ближайшее время планируется допрос подсудимого".

В перерыве одного из заседаний Станислав Филиппов и его адвокат побеседовали с журналистом Волга Ньюс, сообщив, что, по их мнению, инспектора ГИБДД подставили. А корни этой истории искать следует в конфликте с ЖСК "Горелый хутор", где летом 2016 г. был незаконно установлен шлагбаум. История получила широкий общественный резонанс, потому что через "Горелый хутор" проходит единственная дорога на М-5, по которой ездит несколько сотен человек со всех близлежащих садово-дачных товариществ.

"ЖСК начало собирать деньги за проезд по дороге, ведущей на М-5, для этого установили шлагбаум. Каждый собственник земельного участка, который желал спокойно ездить по этой дороге, должен был платить 2000 руб. в месяц за проезд, плюс еще за 1800 руб. заказать себе брелок, открывающий шлагбаум, - рассказала Волга Ньюс Наталья Гудо, которая возмутилась подобной ситуацией и начала писать жалобы во все инстанции. - У меня была доверенность от садово-дачных товариществ на представление их интересов, но результата удалось добиться только после визита в Самару главного инспектора МВД России Романа Зайцева. После этого ГИБДД провела проверку, причем этим делом занимался как раз Станислав Филиппов. Когда правоохранительные органы вышли в суд с иском к ЖСК о признании шлагбаума незаконным и его сносе, там допрашивали в том числе Филиппова и меня. После заседания, на котором суд огласил решение о необходимости сноса шлагбаума, представитель ЖСК пообещал, что мы с Филипповым об этом пожалеем. Вскоре неизвестные облили мой дом красной краской, а Филиппова задержали за взятку".

По словам Станислава Филиппова и его адвоката, возможно, Якунина и привлекли для такого своеобразного отмщения представители "обиженной" стороны, ведь никаких доказательств того, что ему передали 30 тыс. руб. нет, кроме аудиозаписи первого разговора с Якуниным, на которой действительно слышно, что сотрудник ГИБДД намекает на возможность "уладить дело". Однако Филиппов уверяет, что денег он не брал, о бурении скважины всерьез задумался лишь после того, как Якунин на протяжении всего мая забрасывал его "рекламными" СМСками с обещанием скидки, но при этом услуги по бурению скважины он намеревался оплатить.

Непонятными остаются и довод стороны защиты о том, что участок в СДТ "Сокский простор" не принадлежит Филиппову, а потому ему не было смысла там бурить скважину, а также история с листком А4, на котором Якунин написал цену 435 тыс. рублей.

Для начала стоимость работ сильно завышена - в среднем самарские фирмы просят 1500-2500 руб. за метр бурения, Якунин запросил 4000. До начала работ их конечная стоимость не была определена, контракт с предпринимателем не заключался, но при этом было дано "добро" начать бурение. Интересно также, что понятые, присутствовавшие при обыске машины сотрудника ГИБДД, говорят, что Филиппов пытался спрятать листок А4, полученный от Якунина, а когда его заметили, даже порвал улику.

Эти и другие неясности в ближайшее время предстоит прояснить суду - допрос Филиппова должен состояться уже на этой неделе.