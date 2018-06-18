16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Михаил Маряхин будет баллотироваться в губернаторы Самарской области Михаил Дегтярев подал документы для выдвижения на пост мэра Москвы Делегаты конференции "Единой России" поддержали кандидатуру Александра Хинштейна "Единая Россия" выдвинула Дмитрия Азарова на выборы губернатора Кандидатом от КПРФ на выборах губернатора выступит Алексей Лескин

Партии Власть и политика

Кандидатом от КПРФ на выборах губернатора выступит Алексей Лескин

САМАРА.18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 992
Версия для печати

По итогам областной партийной конференции КПРФ первым секретарем самарского обкома был избран Алексей Лескин, ему же коммунисты доверили представлять партию на выборах губернатора области. Об этом сам Лескин сообщил журналистам в понедельник, 18 июня.

"Уверен, что предвыборная борьба будет интересной. Мы рассчитываем, что она пройдет в рамках правового поля и на высоком уровне политической культуры, - отметил Лескин. - Я рассчитываю на победу. Будем стараться навязать второй тур".

По его словам, предвыборная программа партии разрабатывалась на основе обращений рядовых избирателей. Коммунисты предлагают увеличить в регионе число рабочих мест, развивать транспортную инфраструктуру, в частности, метро. Также партийцы озвучили альтернативный взгляд на проект моста через Волгу: по их мнению, мостовой переход должен соединять Октябрьск и село Обшаровка.

Ближайшая задача представителей партии - собрать 169 подписей муниципальных депутатов. После чего кандидат в губернаторы будет зарегистрирован в областном избиркоме.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Алексей Семененко 24 марта 2017 04:34 В регионе проконтролируют установку онлайн-касс

"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.

Михаил Вдовин 03 июля 2015 18:45 "Единая Россия" сформировала обновленную команду для участия в выборах в районные советы Самары

Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?

михаил вдовин 30 января 2015 17:47 "Единая Россия" утвердила план мероприятий по реализации посланий президента и губернатора

Надо не на тезисы опираться. а работать.

Олег З.............. 22 января 2015 13:45 Хинштейн назначен куратором от "Единой России" по Красноярскому краю, Архангельской и Томской областям

наконец-то отбыл от Самарской губерниии

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1