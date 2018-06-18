Кандидатом от КПРФ на выборах губернатора выступит Алексей Лескин

По итогам областной партийной конференции КПРФ первым секретарем самарского обкома был избран Алексей Лескин, ему же коммунисты доверили представлять партию на выборах губернатора области. Об этом сам Лескин сообщил журналистам в понедельник, 18 июня.
"Уверен, что предвыборная борьба будет интересной. Мы рассчитываем, что она пройдет в рамках правового поля и на высоком уровне политической культуры, - отметил Лескин. - Я рассчитываю на победу. Будем стараться навязать второй тур".
По его словам, предвыборная программа партии разрабатывалась на основе обращений рядовых избирателей. Коммунисты предлагают увеличить в регионе число рабочих мест, развивать транспортную инфраструктуру, в частности, метро. Также партийцы озвучили альтернативный взгляд на проект моста через Волгу: по их мнению, мостовой переход должен соединять Октябрьск и село Обшаровка.
Ближайшая задача представителей партии - собрать 169 подписей муниципальных депутатов. После чего кандидат в губернаторы будет зарегистрирован в областном избиркоме.
Последние комментарии
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?
Надо не на тезисы опираться. а работать.
наконец-то отбыл от Самарской губерниии