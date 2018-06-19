16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Массовая гибель пчел в Пестравском районе может обернуться уголовным делом В Самарской области местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с В выходные в Самарской области зафиксировали рекордно низкую температуру воздуха После ЧМ-2018 в Самаре останется 1 тыс. новых контейнеров для раздельного сбора мусора На самарском озере Леснуха проведут субботник

Экология Общество

Зеленый район Куйбышевского НПЗ пополнился почти на две сотни деревьев

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 791
Версия для печати

Куйбышевский район Самары стал зеленее почти на 200 молодых деревьев. Саженцы ели, каштана, спиреи, березы и других растений были высажены в рамках совместного экологического проекта АО "Куйбышевский НПЗ", СРОО "Свежий ветер" и районной администрации "Зеленый район".

Фото: Фото предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Социальная ответственность предприятия - это не только достойный соцпакет сотрудников и поддержка школ, садиков и больниц. Для Куйбышевского НПЗ не меньшее значение имеет забота о состоянии окружающей среды и благоустройство района, в котором живут и трудятся заводчане. Традиционные субботники, приведение в порядок скверов и лесопосадок, участие во всероссийской акции "Зеленая весна" - на подобные инициативы сотрудники КНПЗ всегда откликаются с готовностью, в полной мере разделяя с районом ответственность за состояние его территории.

Традиция сажать в районе деревья сложилась на КНПЗ еще на заре становления поселка много лет назад и продолжается по сей день. Правда, формы эта инициатива принимает современные. Например, в мае 2017 года заводчане выступили организаторами проекта "ЕлкаФест", в рамках которого нефтепереработчики научили школьников сажать и ухаживать за елями и вместе с ними высадили хвойные красавицы во дворах образовательных учреждений.

На этом "зеленые" идеи у заводчан не закончились: осенью экологи КНПЗ провели еще одну акцию - "Зеленый район": Куйбышевский НПЗ, администрация Куйбышевского района и самарская региональная общественная организация (СРОО) "Свежий ветер" высадили в районе первую партию елей сорта Blue Diamond. Работали дружно - завод приобрел саженцы вечнозеленых деревьев, общественники оказали помощь в посадке, предоставив услуги профессиональных агрономов-волонтеров, а администрация района взяла на себя обязательства по дальнейшему уходу за растениями. Елочки появились около Дворца культуры, стадиона "Нефтяник", поликлиники, в школьных дворах и на территории детских садов. На зиму молодые "голубые бриллианты" были заботливо укрыты от мороза, а потому перезимовали вполне успешно. Весной все насаждения получили необходимую подкормку и сейчас, обеспеченные регулярным уходом и поливом, радуют жителей района.

Тогда заводчане пообещали: акция обязательно получит продолжение. И сдержали свое слово: весной 2018 года на территории районных учреждений образования, здравоохранения и культуры с помощью заводчан появились новые саженцы более чем десяти видов растений. Около 200 молодых деревьев и кустарников украсили район. Ждем продолжения добрых дел.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир безфамильный 25 мая 2018 15:06 Для самарских рыболовов-любителей введены суточные нормы добычи водных биоресурсов

А можно за сети уголовную ответственность ввести?

Дмитрий Лакоценин 21 мая 2018 08:11 За день из рек области подняли более 300 браконьерских сетей

Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Фото на сайте

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

В Самарской области открыт весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь

В Самарской области открыт весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1