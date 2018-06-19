Зеленый район Куйбышевского НПЗ пополнился почти на две сотни деревьев

Куйбышевский район Самары стал зеленее почти на 200 молодых деревьев. Саженцы ели, каштана, спиреи, березы и других растений были высажены в рамках совместного экологического проекта АО "Куйбышевский НПЗ", СРОО "Свежий ветер" и районной администрации "Зеленый район".

Социальная ответственность предприятия - это не только достойный соцпакет сотрудников и поддержка школ, садиков и больниц. Для Куйбышевского НПЗ не меньшее значение имеет забота о состоянии окружающей среды и благоустройство района, в котором живут и трудятся заводчане. Традиционные субботники, приведение в порядок скверов и лесопосадок, участие во всероссийской акции "Зеленая весна" - на подобные инициативы сотрудники КНПЗ всегда откликаются с готовностью, в полной мере разделяя с районом ответственность за состояние его территории.

Традиция сажать в районе деревья сложилась на КНПЗ еще на заре становления поселка много лет назад и продолжается по сей день. Правда, формы эта инициатива принимает современные. Например, в мае 2017 года заводчане выступили организаторами проекта "ЕлкаФест", в рамках которого нефтепереработчики научили школьников сажать и ухаживать за елями и вместе с ними высадили хвойные красавицы во дворах образовательных учреждений.

На этом "зеленые" идеи у заводчан не закончились: осенью экологи КНПЗ провели еще одну акцию - "Зеленый район": Куйбышевский НПЗ, администрация Куйбышевского района и самарская региональная общественная организация (СРОО) "Свежий ветер" высадили в районе первую партию елей сорта Blue Diamond. Работали дружно - завод приобрел саженцы вечнозеленых деревьев, общественники оказали помощь в посадке, предоставив услуги профессиональных агрономов-волонтеров, а администрация района взяла на себя обязательства по дальнейшему уходу за растениями. Елочки появились около Дворца культуры, стадиона "Нефтяник", поликлиники, в школьных дворах и на территории детских садов. На зиму молодые "голубые бриллианты" были заботливо укрыты от мороза, а потому перезимовали вполне успешно. Весной все насаждения получили необходимую подкормку и сейчас, обеспеченные регулярным уходом и поливом, радуют жителей района.

Тогда заводчане пообещали: акция обязательно получит продолжение. И сдержали свое слово: весной 2018 года на территории районных учреждений образования, здравоохранения и культуры с помощью заводчан появились новые саженцы более чем десяти видов растений. Около 200 молодых деревьев и кустарников украсили район. Ждем продолжения добрых дел.