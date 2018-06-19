Самарская губдума обсуждает инициативу, которая гарантирует право детям из одной семьи учиться в одной школе

Самарская губернская дума обсудила обращение коллег из Карелии к министру образования РФ, предполагающее установление права для детей из одной семьи учиться в одной школе. Очередное заседание комитета по образованию и науке под председательством Геннадия Котельникова прошло в понедельник, 18 июня.

"Вот представьте: трое детей и все учатся в разных школах. А родителей-то всего двое! Детей нужно отвезти, забрать. К тому же разные школы, разные учителя, разные требования, разная специфика. Дети из одной семьи, я абсолютно в этом уверен, должны учиться в одной школе. Будет гораздо легче родителям и самим детям", - приводит слова Геннадия Котельникова пресс-служба губдумы.



Председатель думы Самары Алексей Дегтев рассказал коллегам о практике Санкт-Петербурга, где в первую очередь в школы зачисляются близнецы, тройняшки, дети из одной семьи и федеральные льготники. Затем начинается зачисление проживающих в этом микрорайоне и только после этого, при наличии свободных мест, - остальные желающие.

Галина Козловская и Татьяна Бодрова коллегу поддержали. "Надо, чтобы мы это право осуществляли по первой волне. Потому что когда дети идут во вторую волну, им мест ведь уже не хватает", - пояснила Галина Козловская.

Члены комитета по образованию единогласно поддержали обращение своих коллег из республики Карелия и приняли решение внести соответствующие изменения в областной закон "Об образовании".

"Если это касается близнецов, или тройняшек, или детей из одной семьи - то даже вопросов быть не должно. Директор школы по первой волне обязан их принять в один класс. Да, не везде хватает мест, но этот вопрос должен решаться в пользу таких детей. И я уверен, что этот вопрос во благо граждан нашего региона, нашей Самары мы решим в ближайшее время", - подчеркнул Геннадий Котельников.





