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Футбол Спорт

Австралийский серб Младен: "Мне в Самаре понравилось все"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Серб по имени Младен, проживающий в Австралии, поделился с Волга Ньюс своими впечатлениями о Самаре и о России.

На этом чемпионате Младен, по его словам, болеет и за Сербию, и за Австралию. Правда, на матч Дания - Австралия оставаться не планирует - поедет в Калининград на следующий матч сербской сборной.

"Я немного говорю по-русски - изучал его в школе в Югославии, - объяснился он. - Но это мой первый визит в Россию. В Самаре я побывал везде - и в Космическом музее, и на пивзаводе, и на железнодорожном вокзале, и на ул. Ленинградской, а также в музеях Толстого и Алабина. Для меня в Самаре ничто не было сюрпризом, но мне все понравилось. Люди очень милые, возможно, потому что я серб, а русские с сербами очень близки, мы похожи. Я люблю Россию!"

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