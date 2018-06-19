Австралиец Данио: "В центре Самары на удивление легко и весело"

В Самару в преддверии матча ЧМ Дания - Австралия прибывает все больше болельщиков из этих стран. Пока на улицах более заметны гости с южного континента - группы людей в желто-зеленых майках можно наблюдать на площади Славы, на набережной, в историческом центре.

Австралиец Данио приехал в Самару прошлой ночью. "Мы успели погулять по центру, были на фан-фесте, зашли в кафе позавтракать. Самара - очень приятный город. Красивая река, потрясающие парки. В центре на удивление легко и весело, много пешеходных зон", - поделился впечатлениями молодой человек.

В Самару он летел с пересадками через Тайланд и Москву. В городе он вместе с друзьями останется на четыре дня, а всего в России пробудет 20 дней: планирует посетить еще Нижний Новгород, Сочи, Москву и, возможно, Санкт-Петербург.

На вопрос о том, не боялся ли он лететь в Россию Данио сказал, что нет - хотя ему советовали быть осторожным. "Но все круто", - подытожил австралиец.