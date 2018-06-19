В Самарской области местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с

Во вторник, 19 июня, в регионе ожидаются неблагоприятные погодные явления - местами ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с с порывами 15-20 м/с, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, напоминают в МЧС и призывают жителей региона быть осторожными.