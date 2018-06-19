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Экология Общество

В Самарской области местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 июня, в регионе ожидаются неблагоприятные погодные явления - местами ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с с порывами 15-20 м/с, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, напоминают в МЧС и призывают жителей региона быть осторожными.

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Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

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