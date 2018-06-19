Жителей Бугуруслана будут лечить в больницах Похвистнево

По инициативе главы Самарской области Дмитрия Азарова в начале июня в Бузулуке состоялось заседание круглого стола по вопросам межрегионального взаимодействия в сфере здравоохранения с участием делегаций Оренбургской и Самарской губерний. Минздравы двух регионов договорились о сотрудничестве.
Жители соседних муниципальных образований должны лечиться там, где им удобнее, ближе территориально, считает Дмитрий Азаров. По данным главы региона, для больниц Похвистнево закупят часть высокотехнологичного дорогостоящего оборудования, а часть - для медучреждений близлежащего Бугуруслана, находящегося в Оренбургской области. Благодаря этому жителям этих городов не придется проделывать путь в сотни километров для прохождения обследований и лечения на современном оборудовании.
"Только населением Самарской области в этой зоне мы не сможем обеспечить загрузку подобного оборудования, а, значит, неэффективно потратим средства, - пояснил Дмитрий Азаров. - Но если мы обеспечим маршрутизацию пациентов из соседних муниципалитетов, городов Оренбургской области, то вполне загрузим это оборудование, и оно себя будет оправдывать. И наоборот - мы будем своих жителей направлять в медучреждения близлежащих населенных пунктов Оренбуржья. Эта граница условна: и там, и там - граждане Российской Федерации. Почему человеку надо ехать за получением медицинской помощи за 200 километров, когда он может ее получить в 30 километрах?"
Для исполнения поручения главы Самарской области заместитель министра здравоохранения Самарского региона Сергей Вдовенко и замминистра Оренбургской губернии Юлия Балтенко подписали на встрече в Бузулуке соглашение о сотрудничестве в сфере охраны здоровья граждан. Положено начало взаимовыгодной работе в интересах пациентов.
На западе Оренбуржья успешно работают центры гемодиализа. Их мощностей хватает, чтобы оказывать жизненно важную помощь пациентам из соседней области. Со стороны самарских специалистов есть возможность помогать соседям, нуждающимся в кардиохирургической помощи. Также актуально укрепление сотрудничества медицинских вузов, действующих в областных центрах. Еще одно направление взаимодействия - обмен опытом.
"В Оренбуржье можно перенять опыт по организации работы межмуниципальных центров, оказанию помощи жителям отдаленных территорий. Успешно работает Оренбургский филиал МНТК "Микрохирургия глаза", - уточнил Сергей Вдовенко. - В Самаре имеются хорошие наработки по гериатрии (медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста), и это очень актуально сегодня, когда взят курс на активное долголетие. Также есть хорошие перспективы сотрудничества с коллегами из Оренбуржья в плане оказания помощи детям с врожденным пороком сердца. Такая патология выявляется в ходе пренатальной (дородовой) диагностики, и будущая мама может быть заблаговременно направлена в Самару, где малыш будет прооперирован сразу после появления на свет".
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.