Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Глава региона Дмитрий Азаров предложил советнику губернатора Севастополя Николаю Брусникину возглавить министерство промышленности и технологий Самарской области.

Предложение было озвучено в Тольятти во вторник, 19 июня, на партийной конференции реготделения "Единой России", на которой подводились итоги предварительного голосования по выбору кандидата на пост губернатора.

Брусникин был одним из пяти участников праймериз, победителем которых стал Дмитрий Азаров.

Напомним, пост министра промышленности стал вакантным в феврале этого года, после того как занимавший его Сергей Безруков перешел на работу в федеральный Минпром. Региональное ведомство с приставкой "и.о." возглавлял замминистра Олег Волков.