Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Глава региона Дмитрий Азаров предложил советнику губернатора Севастополя Николаю Брусникину возглавить министерство промышленности и технологий Самарской области.
Предложение было озвучено в Тольятти во вторник, 19 июня, на партийной конференции реготделения "Единой России", на которой подводились итоги предварительного голосования по выбору кандидата на пост губернатора.
Брусникин был одним из пяти участников праймериз, победителем которых стал Дмитрий Азаров.
Напомним, пост министра промышленности стал вакантным в феврале этого года, после того как занимавший его Сергей Безруков перешел на работу в федеральный Минпром. Региональное ведомство с приставкой "и.о." возглавлял замминистра Олег Волков.
Николай Брусникин начинал карьеру на ВАЗе, был секретарем заводского комитета ВЛКСМ. В начале 90-х представлял город в Верховном Совете РСФСР.
В 1992 г. — первый заместитель главы администрации Тольятти Бориса Микеля. В 1992–1996 годах директор по работе с населением, вице-президент — главный управляющий по Тольятти ПК "АвтоВАЗбанк". В 1996–2003 годах гендиректор ПО "Тольяттинский Трансформатор". В 1999–2003 годах депутат Государственной думы РФ.
В 2003–2005 годах руководитель проектной группы ОАО РАО "ЕЭС России" по мониторингу ЖКХ. В 2005–2008 годах первый заместитель председателя правления ОАО "Российские коммунальные системы". В 2006–2007 годах по совместительству являлся старшим вице-президентом ЗАО "Комплексные энергетические системы". В 2007–2008 годах советник председателя правления ОАО РАО "ЕЭС России". В 2008–2010 годах заместитель генерального директора по инвестициям и развитию ОАО "РАО Энергетические системы Востока". В 2010–2014 годах — генеральный директор ОАО "Мой коммунальный стандарт".
В 2014–2016 годах первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Вячеслава Шпорта. С мая 2016 г. назначен генеральным директором АО "Корпорация развития Хабаровского края". 13 октября 2016 года назначен генеральным директором АО "Корпорация развития Севастополя". В 2017 году назначен советником губернатора города Севастополь по инвестициям.