Болельщик сборной Дании: "Самара - удивительное место"

Мортен Андерссон, который приехал в Самару из Дании утром 19 июня, поделился первыми впечатлениями от города.

"Это первый город, который я посетил в России, и мне здесь нравится, удивительное место! Завтра мы собираемся пойти на пляж на Волгу. Очень порадовала работа волонтеров, их везде очень много, они все радостные и гостеприимные. С нетерпением жду игру со сборной Австралии. А после этого поеду на матч нашей сборной в Москву", - рассказал болельщик.