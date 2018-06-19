Болельщик сборной Дании: "Самара - удивительное место"

Мортен Андерссон, который приехал в Самару из Дании утром 19 июня, поделился первыми впечатлениями от города.
"Это первый город, который я посетил в России, и мне здесь нравится, удивительное место! Завтра мы собираемся пойти на пляж на Волгу. Очень порадовала работа волонтеров, их везде очень много, они все радостные и гостеприимные. С нетерпением жду игру со сборной Австралии. А после этого поеду на матч нашей сборной в Москву", - рассказал болельщик.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?