В Самару прилетели сборные Австралии и Дании

Во вторник, 19 июня, в Самару прибыли футбольные сборные Австралии и Дании. Фотографии команд в Курумоче выложены на официальной странице в Facebook самарского аэропорта.

В четверг, 21 июня, в 16:00 на "Самара Арене" пройдет матч австралийцев и датчан. Трансляцию матча можно посмотреть в фан-зоне на пл. Куйбышева.