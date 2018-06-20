Мария Захарова: "Самара Арена" - грандиозное сооружение"

В городском пресс-центре Самары проходит брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой. В режиме видеомоста в мероприятии участвуют все пресс-центры городов, в которых проходит чемпионат мира по футболу (помимо Самары это Казань, Калининград, Нижний Новгород, Саранск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону и Волгоград).

"Для меня поездка в Самарскую область была обусловлена личными мотивами. Здесь, в Кошкинском районе, родился мой дед. И я признательна Дмитрию Азарову и региону за теплый прием", - призналась на брифинге с журналистами Мария Захарова, посетившая перед брифингом родное село предков.

"Когда мы возвращались из Степной Шенталы, заехали в Кошки. Там построен современный спортивный комплекс, не во всех крупных городах есть такие. Я приятно поражена тем, какая спортивная инфраструктура создана в регионе", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова также оценила самарский стадион: "Я сегодня проехала мимо стадиона "Самара Арена", которого, если верить заявлениям некоторых СМИ, не должно было быть. Грандиозное сооружение".