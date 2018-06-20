Ростелеком играет на стороне болельщиков

Россия впервые принимает чемпионат мира по футболу FIFA 2018™, поэтому в стране началась настоящая "Футболомания" - и не случайно именно так называется новая акция Ростелекома. Только до августа можно на специальных условиях подключить все, что нужно настоящему болельщику и его семье: высокоскоростной "Домашний интернет", крутое "Интерактивное ТВ" - и получить в комплекте популярную компьютерную игру FIFA 18, у которой свыше 42 млн игроков по всему миру.

Ростелеком помогает клиентам максимально подготовиться к главному спортивному событию лета. Самое время подключить высокоскоростной интернет и "Интерактивное ТВ", чтобы в лучшем качестве смотреть матчи и передачи о мундиале, следить за новостями и обмениваться эмоциями в соцсетях. А в игре FIFA 18 можно лично победить в чемпионате, вне зависимости от того, как выступает сборная", - отметил директор продуктового офиса по работе с массовым сегментом компании "Ростелеком" Артем Черменин.

Чтобы получить в комплекте с услугами ключ к игре FIFA 18 (а в настоящее время на условиях акции это 999 рублей), надо до 15 августа 2018 года оставить заявку на подключение высокоскоростного "Домашнего интернета" или пакета интернет+ТВ, а также оплатить авансом три месяца пользования услугами. В период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ всем игрокам FIFA 18 будет бесплатно доступно специальное дополнение к игре со всеми командами - участниками чемпионата, стадионами и символикой главного спортивного события этого лета.



Ростелеком занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и "Интерактивного ТВ". "Домашним интернетом" пользуется 12,0 млн, а "Интерактивным ТВ" - 5,0 млн семей по всей России. По итогам первого квартала 2018 года более 65% новых абонентов IPTV в стране сделали выбор в пользу Ростелекома.