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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Ростелеком играет на стороне болельщиков

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россия впервые принимает чемпионат мира по футболу FIFA 2018™, поэтому в стране началась настоящая "Футболомания" - и не случайно именно так называется новая акция Ростелекома. Только до августа можно на специальных условиях подключить все, что нужно настоящему болельщику и его семье: высокоскоростной "Домашний интернет", крутое "Интерактивное ТВ" - и получить в комплекте популярную компьютерную игру FIFA 18, у которой свыше 42 млн игроков по всему миру.

Ростелеком помогает клиентам максимально подготовиться к главному спортивному событию лета. Самое время подключить высокоскоростной интернет и "Интерактивное ТВ", чтобы в лучшем качестве смотреть матчи и передачи о мундиале, следить за новостями и обмениваться эмоциями в соцсетях. А в игре FIFA 18 можно лично победить в чемпионате, вне зависимости от того, как выступает сборная", - отметил директор продуктового офиса по работе с массовым сегментом компании "Ростелеком" Артем Черменин.

Чтобы получить в комплекте с услугами ключ к игре FIFA 18 (а в настоящее время на условиях акции это 999 рублей), надо до 15 августа 2018 года оставить заявку на подключение высокоскоростного "Домашнего интернета" или пакета интернет+ТВ, а также оплатить авансом три месяца пользования услугами. В период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ всем игрокам FIFA 18 будет бесплатно доступно специальное дополнение к игре со всеми командами - участниками чемпионата, стадионами и символикой главного спортивного события этого лета.

Ростелеком занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и "Интерактивного ТВ". "Домашним интернетом" пользуется 12,0 млн, а "Интерактивным ТВ" - 5,0 млн семей по всей России. По итогам первого квартала 2018 года более 65% новых абонентов IPTV в стране сделали выбор в пользу Ростелекома.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Тихонов 14 июня 2018 09:23 Бюджет строительства транспортной развязки на М-5 в Тольятти в 2018 г. составит 3,8 млрд рублей

Вот за ограничение большегрузов спасибо -)

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

Ирина Кореницына-Ли 31 мая 2018 16:55 Демонтаж моста через железную дорогу Кинель - Безенчук обойдется в 31 млн рублей

............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Постер Рамке 01 мая 2018 17:38 В Самаре приступили к укладке нового дорожного покрытия на ул. Ново-Вокзальной

А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?

Александр Минеев 21 марта 2018 09:22 Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

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