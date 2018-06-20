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Суды Происшествия

Подполковника, двух майоров и старшего лейтенанта полиции из Сызрани обвиняют в злоупотреблениях

СЫЗРАНЬ. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранском городском суде продолжается судебное следствие по делу бывших сотрудников Сызранского межрайонного отдела ФСКН: 41-летнего подполковника Станислава Ш., 35-летнего майора Вячеслава К., 34-летнего майора Дмитрия Ч. и 36-летнего старшего лейтенанта Анатолия Л. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Сызрани.

Как пояснили в прокуратуре, все четверо офицеров обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Кроме того, Дмитрию Ч. предъявили обвинения в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), в незаконном сбыте наркотиков группой лиц по предварительному сговору в значительном размере (п. "а" и "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ), а Анатолий Л. обвиняется в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ).

По данным прокуратуры Сызрани, следствие установило, что в сентябре 2013 г. эти сотрудники наркоконтроля, не получая каких-либо указаний от руководителя Сызранского межрайонного отдела ФСКН, не имея оснований и не располагая необходимыми процессуальными документами, совместно решили провести проверку в одной из городских квартир, где могли находиться потребители наркотиков.

Перед посещением квартиры оперативники распределили между собой роли по устранению физических препятствий к проникновению в квартиру, подавлению возможного сопротивления и оказанию морального психологического воздействия на, вероятно, находившихся в квартире людей.

На момент визита правоохранителей в жилище находились хозяин квартиры и еще шесть человек, включая двух девушек. По версии следствия, когда оперативники постучали, дверь им открыли. Увидев в коридоре четверых мужчин, Ч. нанес одному из них удары руками по лицу. Затем оперативники велели всем находившиеся в квартире людям лечь на пол, что было выполнено.

Далее оперуполномоченный Ч. поочередно нанес удары руками по лицу хозяина жилища и его гостя. Еще одного человека стал бить руками и ногами в голову, туловище и по конечностям, причинив ему телесные повреждения в виде полных поперечных переломов 9-10 левых ребер без смещения, относящиеся, согласно заключению эксперта, к вреду здоровью средней тяжести.

После этого Ч. забежал в зал, где нанес лежащему на полу мужчине один удар ногой по туловищу слева, причинив телесное повреждение в виде травматического разрыва селезенки, что относится, согласно заключению эксперта, к тяжкому вреду здоровья.

В то же время, согласно распределению ролей, другие трое сотрудников ФСКН совершали подавление возможного физического сопротивления и оказывали морально-психологическое воздействие на находящихся в квартире людей. А когда их воля была окончательно подавлена, оперативники, действуя вопреки задачам и принципам оперативно-розыскной деятельности, без составления каких-либо документов стали проводить в квартире обыск.

И тут же, по версии следствия, Л. открыто похитил ноутбук хозяина квартиры Acer стоимостью 12 тыс. руб. и его сотовый телефон Samsung galaxy s4 стоимостью 10 тыс. рублей.

Следующий зафиксированный в уголовном деле эпизод, по версии следствия, произошел уже после 5 апреля 2016 г., то есть после того, как ФСКН была упразднена указом президента РФ, а ее полномочия переданы в МВД.

После службы в наркополиции майор Ч. устроился на работу участковым ОП №32 МУ МВД России "Сызранское", являлся должностным лицом и постоянно осуществлял функции представителя власти.

Как рассказали в прокуратуре Сызрани, следствием установлено, что в октябре 2016 г., у Дмитрия Ч. в целях искусственного завышения показателей эффективности собственной работы созрел преступный план. Для осуществления задуманного он раздобыл где-то более 40 г марихуаны и договорился с одним из местных жителей, чтобы тот сбыл наркотик не знавшему ни о чем покупателю. А потом как бы случайно задержал этого покупателя, наркотик у него изъял и оформил протокол. Он представил дело так, будто задержанный собрал коноплю на открытом участке местности в 220 м от дома №5 на пр. Королева. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Но в марте 2017 г., когда фальсификация была раскрыта, уголовное дело в отношении покупателя прекратили за отсутствием состава преступления. Дмитрия Ч. в связи с этим обвинили и в незаконном обороте наркотиков и превышении должностных полномочий.

По данным прокуратуры Сызрани, Дмитрий Ч. был задержан 11 января 2017 г., а остальные трое обвиняемых сотрудников полиции - 10 апреля 2017 года. Меры пресечения им избирались разные. В январе 2018 г. уголовное дело бывших наркополицейских поступило в Сызранский городской суд.

Судебное следствие пока не закончено. В настоящее время Дмитрий Ч. содержится под стражей, а остальные подсудимые находятся на свободе под подпиской о невыезде. Вину в полном объеме никто из них не признает.

На 9 июля в суде назначены прения сторон.

Гид потребителя

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