Мария Захарова: "В Степной Шентале меня встретили нереально тепло"

В среду, 20 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова провела в самарском городском пресс-центре ЧМ-2018 традиционный еженедельный брифинг для российских и иностранных журналистов по текущим вопросам внешней политики.

Встреча прошла в формате видеоконференции, которая связала все медиацентры городов - организаторов чемпионата мира по футболу (помимо Самары, это Казань, Калининград, Нижний Новгород, Саранск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону и Волгоград).

Брифинг Марии Захаровой условно можно разделить на две части. В официальной она сообщила о позиции российского МИДа по ключевым темам внешней политики (ситуация в Сирии, Йемене, Афганистане, "дело Скрипалей" и др.).

Мария Захарова подробно остановилась на развитии международного и межрегионального сотрудничества Самарской области. По ее словам, правительство региона занимает активную позицию в отношении установления и развития контактов с иностранными территориями. Налаживание контактов, подчеркнула она, ведется в строгом соответствии с концепцией внешней политики России, утвержденной указом президента России.

По степени значимости Захарова выделила следующие направления: сотрудничество с государствами СНГ и странами - членами БРИКС, партнерские отношения с ЕЭС и Северной и Южной Америкой. "Неплохим примером для коллег" она назвала то, как развиваются отношения регионов ПФО, в том числе Самарской области, с Китаем в формате "Волга - Янцзы". "Инвестиционный потенциал Самарской области огромен, - отметила она. - Честно говоря, есть потенциал для еще большего развития".

Обратила внимание Мария Захарова и на взаимодействие вузов Самарской области с университетами Китая, Германии и Франции в гуманитарной сфере, а также отметила позитивный опыт региона по реализации государственной национальной политики.

"Я видела собственными глазами, как в одном населенном пункте не просто спокойно, а по-родственному уживаются люди различных национальностей. И делают это не сегодня, а из года в год, из столетия в столетие, сохраняя то позитивное, что дает национальная культура, и при этом развиваясь и двигаясь вперед", - подчеркнула она.

В Самарскую область прибыла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова В Самарскую область прибыла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

В неофициальной части Мария Захарова в первую очередь объяснила, почему при определении пресс-центра для общения со СМИ остановились на Самаре. Она заявила, что при выборе места "не обошлось без личного фактора". "На самом деле мои корни по отцу - как раз из Самарской области. Это село Степная Шентала, так записано в свидетельстве о рождении моего деда Юрия Ивановича Захарова", - рассказала официальный представитель МИД.

Мария Захарова во время визита в нашу область посетила родное село предков, где ее "встретили нереально тепло". "Степная Шентала - это мордовское село, поэтому встретили меня народными песнями, своими национальными костюмами, сладостями. Это было, конечно, незабываемо!" - отметила она.

Кроме того, именно в Степной Шентале Мария Захарова вместе с сельчанами смотрела трансляцию теперь уже исторического матча Россия - Египет. Она призналась, что наутро у нее сел голос. "Я всегда болею за хорошую, красивую игру, но когда играет наша сборная - я болею за нее. И спасибо ей большое за то фантастическое ощущение праздника, которое мы вчера получили", - поблагодарила она.

Поделилась официальный представитель МИД и впечатлениями от стадиона "Самара Арена". По ее словам, она завидует самарцам. "Я сегодня проехала мимо стадиона "Самара Арена", которого, если верить заявлениям некоторых СМИ, не должно было быть. Грандиозное сооружение", - оценила Мария Захарова.