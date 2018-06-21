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Архитектура Культура

В Самаре запустили проект "Модерн в облаках"

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 июня, в Самаре во дворе особняка Курлиной (Музей модерна) запустили четырехметровый гелиевый шар. Это только начало масштабного проекта "Модерн в облаках". На днях вдоль основных гостевых и туристических маршрутов ЧМ-2018 в небо взмоют еще 17 аэростатов.

Фото: Армен АРУТЮНОВ

Напомним, проект "Модерн в облаках" реализуется в Самаре в дни чемпионата мира по футболу. Он представит гостям мундиаля самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Над 18 зданиями начала ХХ века будут висеть четырехметровые гелиевые шары с графическим изображением, названием и годом постройки объекта. Возле них установлены навигационные стенды с информацией.

Рядом с архитектурными памятниками разместятся шесть творческих площадок с разного рода активностями. Они будут работать накануне и в день матчей чемпионата мира на "Самара Арене". На трех площадках выступят музыкальные коллективы, на остальных - уличные артисты, танцоры и художники.

Авторы проекта - архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы (мастерская урбанистики "Артполис"). Соавторами выступили архитектурный обозреватель Армен Арутюнов, организаторы фестиваля "Метафест" Андрей Кочетков и Алексей Есин, доцент Самарского университета Андрей Чернов, музыканты Дмитрий и Татьяна Дмитриевы, художники Лилия и Алексей Лысенковы и Ирина Павлова, а также архитектор Александр Варенов.

Самара обладает уникальным архитектурным наследием эпохи модерн. Едва ли другой нестоличный город России может похвастать таким количеством и качеством сохранившихся объектов. В комплексе они формируют настоящий заповедник модерна, занимающий почти всю историческую часть города. Предприниматели начала ХХ века не экономили на своих домах, заказывали проекты особняков и загородных усадеб не только местным зодчим, но и именитым московским и петербургским архитекторам, да и уровень самарских мастеров был отнюдь не провинциальным. Среди памятников города на Волге есть произведения Федора Шехтеля и Федора Лидваля, Александра фон Гогена и Дмитрия Вернера, Михаила Квятковского и Александра Зеленко.

Список памятников архитектуры в проекте "Модерн в облаках":
1. Особняк Курлиной, улица Фрунзе, 159. Архитектор Александр Зеленко, 1903 год.
2. Особняк Новокрещеновой, улица Фрунзе, 144. Архитектор Михаил Квятковский, 1909 год.
3. Особняк Владимира фон Вакано, улица Шостаковича, 3. Архитектор Дмитрий Вернер, 1914 год.
4. Общественное собрание, улица Куйбышева, 157/ Шостаковича, 1. Архитектор Дмитрий Вернер, 1911-1914 годы.
5. Крестьянский поземельный банк, улица Куйбышева, 153. Архитектор Александр фон Гоген, 1909-1912 годы.
6. Гостиница "Гранд-отель", улица Куйбышева, 111. Архитектор Михаил Квятковский, 1908-1909 годы.
7. Дом Сибиряковой, улица Куйбышева, 107. Архитектор Георгий Мошков, 1904 год.
8. Здание почтовой конторы, улица Куйбышева, 82/ Ленинградская, 24. 1910-е годы.
9. Особняк Сапрыкина, улица Ленинградская, 22. 1912-1913 годы.
10.Окружной суд, улица Куйбышева, 60/ Венцека, 39. Архитектор Филарет Засухин, 1903 год.
11. Гостиница "Националь", улица Фрунзе, 91/ Ленинградская, 37. 1900-е годы.
12. Дом Нуйчева, улица Ленинградская, 45. Архитектор Дмитрий Вернер, 1911 год.
13. Доходный дом Юриной, улица Ленинградская, 56/ Чапаевская, 89. Архитектор Филарет Засухин, 1910-е годы.
14. Торговый дом Пермяковой, улица Молодогвардейская, 70. Архитектор Александр Зеленко, 1901 год.
15. Новотроицкий торговый корпус, улица Молодогвардейская, 57. АрхитекторДмитрий Вернер, 1910-1912 годы.
16. Доходный дом Гринберга, улица Молодогвардейская, 98/ Некрасовская, 53. Архитектор Зельман Клейнерман, 1909-1910 годы.
17. Торговый дом Щетинкина, улица Молодогвардейская, 67/ Некрасовская, 60. Архитектор Яков Решетников, 1909 год.
18. Особняк Матвеевых, улица Молодогвардейская, 69. Архитектор Дмитрий Вернер, 1912 год.

Творческие площадки:
1. Улица Красноармейская, 15, двор Музея модерна (рок, фанк, джаз, регги, живая электронная музыка);
2. Площадь Революции (рок, фанк, джаз, регги, живая электронная музыка);
3. Улица Ленинградская возле ТЦ "Опера" (академическая музыка, джаз, этническая музыка);
4. Улица Ленинградская у стелы в честь 150-летия Самарской губернии (выступления танцоров);
5. Улица Куйбышева, вход в Струковский сад со стороны улицы Шостаковича (выступления уличных артистов);
6. Улица Куйбышева, 121, сквер "Три вяза" (пленэр).

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