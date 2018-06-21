Австралийцы на велосипедах приехали на матч сборной в Самару из Казани

Австралийцы Чу Ван Ли и Мэтт Догерти на велосипедах доехали из Казани в Самару, где посетят матч Дания - Австралия. В день пара проезжала около 100 км.

После Самары они собираются совершить велопутешествие из Москвы до Владимира и Суздаля и проехать по всему "Золотому Кольцу".