Австралийцы на велосипедах приехали на матч сборной в Самару из Казани

Австралийцы Чу Ван Ли и Мэтт Догерти на велосипедах доехали из Казани в Самару, где посетят матч Дания - Австралия. В день пара проезжала около 100 км.
После Самары они собираются совершить велопутешествие из Москвы до Владимира и Суздаля и проехать по всему "Золотому Кольцу".
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?