В Самаре пройдет фестиваль воздушных змеев

В воскресенье, 24 июня, на открытой площадке детского оздоровительно-образовательного центра "Арго" (Уральское шоссе, 30) состоится ежегодный фестиваль воздушных змеев, сообщает мэрия Самары. Мероприятие пройдет в рамках профильной технической смены "Юный техник".

На протяжении 10 лет яркое зрелищное событие привлекает большое количество детей. В этом году в небо поднимется более 80 стандартных воздушных змеев, а вместе с ними - модели в форме сказочных героев и смайликов.

"Захватывающие полеты, любительские соревнования, дружеская атмосфера - все это и много другое ожидает ребят на площадке образовательного центра", - обещают в релизе.

Начало мероприятия в 09:30.