По пути на "Самара Арену" датские болельщики спели "Калинку"

В четверг, 21 июня, на "Самара Арене" состоится матч ЧМ между сборными Дании и Австралии. Корреспондент Волга Ньюс прокатилась в одном из шаттлов вместе с датскими болельщиками, находящимися в приподнятом настроении перед игрой, и вместе с ними пела "Калинку".

Напомним, встреча команд начнется в 16:00. На стадион болельщиков начали пускать за три часа до матча.