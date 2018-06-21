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Футбол Спорт

"Самара Арена" принимает матч сборных Дании и Австралии

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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21 июня в 16:00 на поле стадиона "Самара Арена" выйдут сборные Дании и Австралии в матче второго тура группы С, где вместе с ними играют команды Франции и Перу. Вчера в Самаре соперники провели традиционные предматчевые пресс-конференции и разрешили СМИ в течение 15 минут поприсутствовать на тренировке.

В четверг, 21 июня, на "Самара Арене" сыграют сборные Дании (прозвище "Алая гвардия") и Австралии (прозвище "Кенгуру"). Перед началом чемпионата мира в Дании выпустили футболки, на которых была изображена тактика игры сборной. Пункт первый: "Ввод мяча с центра поля". Пункт второй: "Пас на Кристиана Эриксена". Затем вопрос: "Эриксен забил?"  Если "да" - переходи к пункту №1. Если "нет" - смотри пункт №2.

Несмотря на то что датчане сами посмеиваются над тактикой игры своей команды, она приносит плоды. В первом туре датчане смогли отбить все атаки сборной Перу и улучили момент, чтобы забить гол. И победили - 1:0 - благодаря точному удару Юссуфа Поульсена на 59-й минуте с передачи все того же Кристиана Эриксена. Перуанцы не реализовали назначенный по подсказке системы видеоповтора пенальти. А вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель сыграл пятый подряд матч за сборную всухую, перекрыв рекорд своего звездного отца. Петер Шмейхель, кстати, сейчас готовит программу - The Peter Schmeichel Show - для телеканала Russia Today. И в связи с этим уже бывал в Самаре.

Зимой легендарный вратарь побывал на стройке "Самара Арены", в музее "Самара Космическая" и выпил пива в баре "На дне". Руководство "КС" приглашало знаменитого в прошлом голкипера, а ныне телеведущего, на вторую из шести вечеринок "Мяч PARTY", которая прошла вчера вечером в Самаре. Но принял ли Шмейхель-старший это предложение, до последнего момента держалось в секрете.

Сборная Австралии тоже не впервые приезжает в Россию. В прошлом году в статусе победителя Кубка Азии австралийцы участвовали в Кубке Конфедераций. Но не смогли выйти из группы, в которой участвовали два будущих финалиста - Чили и Германия. Именно на Кубке Конфедераций-2017 впервые была применена система видеоповторов, которая на сей раз сработала против австралийцев: в игре первого тура группы С со сборной Франции в их ворота после видеоповтора был назначен пенальти. Австралийцы уступили - 1:2. И теперь для продолжения борьбы в плей-офф обязаны брать очки в Самаре в поединке с Данией. Но как они собираются это делать главный тренер австралийцев Берт ван Марвейк так и не сказал, как ни "пытали" его датские журналисты. Заодно 66-летний голландец, с 2015 по 2017 годы работавший в сборной Саудовской Аравии и выведший ее в финальную ЧМ-2018, отказался как рассуждать о стартовом составе сборной, так и в процентах оценивать шансы на победы.

Сегодня трибуны "Самара Арены" будут раскрашены в два цвета. В красном - болельщики сборной Дании, которых называют ролиганами (от датск. rolig  - "тихий" и англ. hooligan), противопоставляя английским хулиганам. Ролиганы отличаются сдержанным и спокойным поведением. А австралийские любители европейской разновидности футбола называют себя соккеруз - производное от слов soccer (футбол) и кенгуру. 

Берт ван Марвейк, главный тренер сборной Австралии:

- Сборная Дании очень сильна, занимает 12-е место в рейтинге ФИФА. Датчане физически хорошо готовы, у них шестеро игроков ростом выше 190 сантиметров. В матче против них мы должны сыграть так же дисциплинированно, как против Франции. Но надо больше создавать и использовать голевых моментов.

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