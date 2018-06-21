Михаил Дегтярев подал документы для выдвижения на пост мэра Москвы

Уроженец Самары, депутат Государственной думы Михаил Дегтярев подал документы в городскую избирательную комиссию для выдвижения кандидатом в мэры столицы от ЛДПР, пишет m24.ru.
Дегтярев уже баллотировался на пост столичного градоначальника в 2013 году. Он набрал 2,86 процента голосов и занял пятое место из шести.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.
Последние комментарии
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?
Надо не на тезисы опираться. а работать.
наконец-то отбыл от Самарской губерниии