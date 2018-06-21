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Михаил Дегтярев подал документы для выдвижения на пост мэра Москвы

МОСКВА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженец Самары, депутат Государственной думы Михаил Дегтярев подал документы в городскую избирательную комиссию для выдвижения кандидатом в мэры столицы от ЛДПР, пишет m24.ru.

Дегтярев уже баллотировался на пост столичного градоначальника в 2013 году. Он набрал 2,86 процента голосов и занял пятое место из шести.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

 

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