70-летняя болельщица из Австралии: "Русские потрясающе гостеприимны"

В Самаре на матче присутствует одна из самых известных болельщиц сборной Австралии - Хизер Кайятс. Женщине за 70, у нее за плечами пять посещений чемпионатов мира. В России она побывала год назад на Кубке Конфедераций и решила обязательно вернуться в этом году.

"Австралия сегодня должна побеждать, иначе у нас не останется шансов. Буду счастлива, если победим хотя бы 1:0. А если мы, как сборная России, забьем пять мячей - это будет фантастика", - говорит Хизер.

На чемпионате мира по футболу австралийка впервые побывала в Германии в 1974 году. Затем были Франция-98, Япония и Южная Корея-2002, Германия-2006, ЮАР-2010 и Кубок Конфедераций-2017.

"Я не люблю социальные сети, но мне пришлось заходить в них, чтобы поддерживать связь со своими новыми друзьями. От всего сердца говорю: вы потрясающе гостеприимны. Я очень рада вернуться в Россию. Футбол - это мировая игра, у него нет границ. Я здесь, чтобы прожить этот праздник с русскими людьми. Вы заслужили этот фантастический чемпионат мира", - сказала Хизер Кайятс.

"Изначально я думала, что победить в чемпионате должна Германия, но теперь уже в этом не уверена. Очень хочу, чтобы сборная России прогрессировала дальше, - пожелала австралийка. - Я была в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи. Мне очень понравились эти города, но они такие... "западные". А в Самаре, мне кажется, я увидела ту самую, настоящую Россию".