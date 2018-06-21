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Футбол Спорт

На матче Дания - Австралия присутствовал президент FIFA Джанни Инфантино

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч Дания - Австралия на "Самара Арене" посетил президент FIFA Джанни Инфантино, сообщает в Твиттере департамент информполитики администрации губернатора.

На матче Дания - Австралия присутствовал президент FIFA Джанни Инфантино На матче Дания - Австралия присутствовал президент FIFA Джанни Инфантино
Фото: Департамент информполитики СО (Twitter)

Глава региона Дмитрий Азаров вручил ему памятный значок за участие в подготовке и проведении ЧМ-2018 в Самарской области.

"Пока такой значок только один, вскоре будет выпущена серия", - указывается в сообщении.

Напомним, Джанни Инфантино также присутствовал на первом для "Самары Арены" матче ЧМ Коста-Рика - Сербия (0:1).

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