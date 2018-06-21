На матче Дания - Австралия присутствовал президент FIFA Джанни Инфантино

Матч Дания - Австралия на "Самара Арене" посетил президент FIFA Джанни Инфантино, сообщает в Твиттере департамент информполитики администрации губернатора.
Глава региона Дмитрий Азаров вручил ему памятный значок за участие в подготовке и проведении ЧМ-2018 в Самарской области.
"Пока такой значок только один, вскоре будет выпущена серия", - указывается в сообщении.
Напомним, Джанни Инфантино также присутствовал на первом для "Самары Арены" матче ЧМ Коста-Рика - Сербия (0:1).
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?