На матче Дания - Австралия присутствовал президент FIFA Джанни Инфантино

Матч Дания - Австралия на "Самара Арене" посетил президент FIFA Джанни Инфантино, сообщает в Твиттере департамент информполитики администрации губернатора.

Глава региона Дмитрий Азаров вручил ему памятный значок за участие в подготовке и проведении ЧМ-2018 в Самарской области.

"Пока такой значок только один, вскоре будет выпущена серия", - указывается в сообщении.

Напомним, Джанни Инфантино также присутствовал на первом для "Самары Арены" матче ЧМ Коста-Рика - Сербия (0:1).