Дмитрий Азаров: "Уверен, работодатели войдут в положение и отпустят сотрудников на матч Россия - Уругвай"

В четверг, 21 июня, на стадионе "Самара Арена" прошел второй матч в рамках чемпионата мира по футболу. Сборная Дании встречалась с командой Австралии, встреча закончилась со счетом 1:1. С трибуны самарского стадиона за перипетиями матча наблюдали президент FIFA Джанни Инфантино и глава региона Дмитрий Азаров.

Сразу после завершения матча Дмитрий Азаров вместе с болельщиками прошел по так называемой "последней миле" - дороге от стадиона к остановкам общественного транспорта. Руководитель области, как и абсолютное большинство болельщиков, отметил доброжелательную атмосферу как непосредственно на стадионе, так и в городе в целом.

"Мне не нужно подтверждение иностранных гостей в том, что самарцы - доброжелательные и гостеприимные люди. Я сам - коренной житель Самары, и я знаю наш характер. Очень рад, что нашим гостям из других стран и континентов нравится в нашем городе", - сказал Дмитрий Азаров журналистам после прогулки.

Руководитель области добавил, что сейчас в Самаре царит настоящий праздник. Особо Дмитрий Азаров выделил самарских болельщиков. "Посмотрите, как болеет самарский стадион, какую энергию он дает футболистам. Неважно, какие команды играют, - наши болельщики заряжают их энергией", - сказал глава региона.

Кроме того, Дмитрий Азаров обратился к работодателям Самарской области. Дело в том, что в понедельник, 25 июня, последний матч групповой стадии турнира в Самаре проведет сборная России, в матче за первое место в группе А она встретится с командой Уругвая.

"Этот матч вызывает колоссальный интерес, и к нам приедут болельщики со всей страны. Многие жители Самары, других городов и районов области захотят посмотреть игру или на стадионе, или в фан-зоне. Я думаю, что руководители самарских предприятий войдут в положение и с пониманием отнесутся к своим трудовым коллективам, сделают сокращенный рабочий день или выходной, если это возможно", - сказал Дмитрий Азаров.