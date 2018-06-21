Дмитрий Азаров: "Уверен, работодатели войдут в положение и отпустят сотрудников на матч Россия - Уругвай"

В четверг, 21 июня, на стадионе "Самара Арена" прошел второй матч в рамках чемпионата мира по футболу. Сборная Дании встречалась с командой Австралии, встреча закончилась со счетом 1:1. С трибуны самарского стадиона за перипетиями матча наблюдали президент FIFA Джанни Инфантино и глава региона Дмитрий Азаров.
Сразу после завершения матча Дмитрий Азаров вместе с болельщиками прошел по так называемой "последней миле" - дороге от стадиона к остановкам общественного транспорта. Руководитель области, как и абсолютное большинство болельщиков, отметил доброжелательную атмосферу как непосредственно на стадионе, так и в городе в целом.
"Мне не нужно подтверждение иностранных гостей в том, что самарцы - доброжелательные и гостеприимные люди. Я сам - коренной житель Самары, и я знаю наш характер. Очень рад, что нашим гостям из других стран и континентов нравится в нашем городе", - сказал Дмитрий Азаров журналистам после прогулки.
Руководитель области добавил, что сейчас в Самаре царит настоящий праздник. Особо Дмитрий Азаров выделил самарских болельщиков. "Посмотрите, как болеет самарский стадион, какую энергию он дает футболистам. Неважно, какие команды играют, - наши болельщики заряжают их энергией", - сказал глава региона.
Кроме того, Дмитрий Азаров обратился к работодателям Самарской области. Дело в том, что в понедельник, 25 июня, последний матч групповой стадии турнира в Самаре проведет сборная России, в матче за первое место в группе А она встретится с командой Уругвая.
"Этот матч вызывает колоссальный интерес, и к нам приедут болельщики со всей страны. Многие жители Самары, других городов и районов области захотят посмотреть игру или на стадионе, или в фан-зоне. Я думаю, что руководители самарских предприятий войдут в положение и с пониманием отнесутся к своим трудовым коллективам, сделают сокращенный рабочий день или выходной, если это возможно", - сказал Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.