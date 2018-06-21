Новый Потаповский пансионат сможет принять 270 пациентов

В четверг, 21 июня, корреспондент Волга Ньюс побывала на строительстве нового здания Потаповского пансионата для инвалидов (психоневрологического интерната) в Красноярском районе губернии. Объект, рассчитанный на пребывание 270 пациентов, планируют сдать в конце текущего года.

Решение проблемы

Сотни жителей Самарской области нуждаются в услугах психоневрологических центров. Их родственники, которые не могут обеспечить круглосуточный уход за людьми с психическими заболеваниями, несколько лет стоят в очереди, чтобы поместить больного в профильный пансионат. С другой стороны, большая часть таких реабилитационных центров построена в прошлом, а то и в позапрошлом веке. Несмотря на все усилия врачей и соцработников, они не могут гарантировать пациентам комфортное проживание и качественное лечение. Специально разработанная государственная программа позволяет решать эту проблему путем ремонта, реконструкции, а главное - строительства новых учреждений социального обслуживания. Для реализации таких проектов привлекаются и областные, и федеральные средства.

Вместе с прессой к новому зданию Потаповского пансионата приехала и была приятно удивлена увиденным управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Самарской области Анна Зайцева. Мы не ожидали, что все корпуса практически построены.

"Пенсионный фонд России с 2002 по 2017 годы софинансирует социальные программы в регионах, - поясняет Зайцева. - Самарской области на эти цели было выделено 364,5 млн рублей. Деньги пошли на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания: на строительство, реконструкцию, ремонт зданий, на приобретение технологического оборудования и автотранспорта для мобильных бригад. Например, с участием средств Пенсионного фонда в губернии было приобретено 110 автомобилей".

Добавим, что ПФР также предоставляет средства на оказание адресной помощи неработающим пенсионерам - на газификацию жилья, на оказание материальной помощи к праздникам. Фонд сотрудничает с региональным минобрнауки, выделяя средства на обучение ветеранов компьютерной грамотности.

"Строительство Потаповского пансионата для инвалидов началось в 2017 году, - рассказывает Анна Зайцева. - Тогда на него было выделено более 218 млн рублей, почти 81 млн - из бюджета Пенсионного фонда и более 137 млн рублей - из областного бюджета. На 2018 год на этот объект предусмотрены средства ПФР в объеме почти 66 млн рублей, средства областного бюджета составляют почти 189 млн рублей. Согласно социальной программе, этот объект должен быть завершен до конца текущего года. Его запуск позволит серьезно сократить областную очередь в учреждения социального обслуживания по этому профилю".



Работа кипит

Начальник отдела ГКУ СО "Управление капитального строительства" Андрей Лисман провел для журналистов краткую экскурсию по просторному кирпичному зданию. Со временем фасад будет окрашен в позитивные цвета, а лестничные клетки украсят витражи. В здании предусмотрено размещение двух лифтов для подъема маломобильных граждан на второй-третий этажи. Представитель регионального Минстроя пояснил, что объект, рассчитанный на пребывание 270 пациентов, состоит из четырех блоков: в трех - административные и жилые помещения, плюс пищеблок со столовой на 150 человек.

"Получены все разрешения на землю и на строительство, в полном объеме разработана проектно-сметная документация, - говорит Лисман. - Проведены два конкурса по выбору подрядной организации. Первый - на строительство жилого здания - выиграла строительная компания "Эра", с которой в октябре 2017 года был заключен договор. В этом году был проведен второй конкурс по монтажу модульной котельной, устройству наружных сетей строящегося здания (газ, теплоснабжение, водоснабжение). В ближайший месяц проведем конкурс на определение подрядной организации по устройству инженерных сетей - канализации, очистных сооружений".

Лимит средств на Потаповский пансионат в 2018 году составляет 217 млн рублей. Это деньги на завершение строительства основного здания и финансирование работ по наружным инженерным сетям. Благоустройство прилегающей территории входит в контракт с ООО СК "Эра". Кстати, общая площадь здания пансионата составляет 6350 кв. метров, а площадь территории, в которую также входят котельная, водонапорная башня, электрическая подстанция, очистные сооружения и т.д., составляет примерно 22 тыс. кв. метров.



Реальные планы

Сопровождавший журналистов главный инженер строительной компании "Эра" Максим Кузнецов объяснил, что сейчас на объекте ведутся работы по кирпичной кладке последнего четвертого блока, внутренней черновой отделке и прокладке внутренних инженерных сетей.

"На объекте задействовано 110 человек - каменщики, отделочники, сетевики, кровельщики, - рассказывает представитель генподрядчика. - Работы идут без выходных, в штатном режиме, в две смены - с 8 утра до 8 вечера. Мы же будем заниматься благоустройством территории. Со временем здесь появятся асфальтовые проезды, дорожки, скамейки, малые архитектурные формы, будет много зелени".

За забором строительной площадки мирно расположилось два здания старого психоневрологического пансионата. Его насельники - и молодые, и пожилые - регулярно заглядывают к строителям и интересуются ходом работ. Сейчас в старом интернате проходят реабилитацию 111 инвалидов. В каждом корпусе коридорная система, пациенты живут в небольших палатах по два, четыре или пять человек. В конце корпусов туалеты, есть душевая, а также баня.

Поскольку новая котельная и подстанция находятся рядом со старыми зданиями, по окончании строительства и здесь планируется благоустроить более 2 тыс. кв. метров территории.

А в новом корпусе будут просторные палаты на четверых, комнаты расположатся, как в гостинице, - по обеим сторонам длинных коридоров. В конце каждого - санузел со всеми удобствами, как для обычных граждан, так и для маломобильных.

"Срок сдачи планируем на ноябрь-декабрь 2018 года - с учетом проведения всех работ и конкурсов, - говорит Андрей Лисман. - В начале 2019 года мы планируем пройти процедуру регистрации и где-то к маю предстоит передать все строительство основному балансодержателю - региональному минсоцдемографии. Чем быстрее пройдет регистрация и передача, тем быстрее здесь появятся первые пациенты".



