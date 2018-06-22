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Кино Культура

В "Киномакс-Самара" покажут спектакль #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В кинотеатре "Киномакс-Самара" 4 июля пройдет показ спектакля #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, который в этот момент будет идти в московском Театре им. Ермоловой.

Актер Саша Петров полтора года назад придумал авторскую постановку #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, которая не перестает удивлять зрителей. Недавно на драматическое шоу в московский Крокус Сити Холл пришло более 5 тысяч зрителей, а потом одноименная книга со стихотворениями Саши Петрова разошлась тиражом 15 тыс. экземпляров.

#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ - рассказ о двух влюбленных людях, их случайная встреча в кафе творит с главным героем Саши Петрова совершенно сумасшедшие вещи. Зрители в кинозале одновременно увидят и запись спектакля, и специально снятые короткометражки с участием Саши Петрова и Ирины Старшенбаум, и побывают на атмосферном концерте инди группы Ocean Jet. В этот вечер Саша Петров в буквальном смысле обнажит свою душу, заглянет в глаза каждому зрителю и прочитает на разрыв стихи Маяковского и свои собственные.

"Когда меня спрашивают, что такое #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, я всегда отвечаю, что это - кино здесь и сейчас. На театральной площадке мы смешали множество жанров: спектакль, концерт группы Ocean Jet, кинофрагменты, чтение стихов. Конечно, главная магия творится именно в живом взаимодействии со зрителями - у нас даже часть декораций находится в зале, среди людей. К сожалению, не все успевают купить билеты в Театр имени Ермоловой, чтобы живьем увидеть спектакль. Поэтому мы решили сделать себе еще один вызов и показать постановку #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в кинотеатре", - рассказывает Саша Петров.

Кинозрителям Саша Петров известен по главным ролям в блокбастере "Притяжение", в мелодраме "Лед", в киносериале "Гоголь", по сериалу "Полицейский с Рублевки" и другим. #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ - это абсолютно самостоятельный проект Петрова, где он - и режиссер, и сценарист, и главный персонаж.

В кинотеатре "Киномакс" сеанс состоится 4 июля, начало в 19:20. Билеты уже в продаже на сайте и в кассе кинотеатра. Стоимость билета 400 рублей. 

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