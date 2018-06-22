В "Киномакс-Самара" покажут спектакль #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ

В кинотеатре "Киномакс-Самара" 4 июля пройдет показ спектакля #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, который в этот момент будет идти в московском Театре им. Ермоловой.
Актер Саша Петров полтора года назад придумал авторскую постановку #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, которая не перестает удивлять зрителей. Недавно на драматическое шоу в московский Крокус Сити Холл пришло более 5 тысяч зрителей, а потом одноименная книга со стихотворениями Саши Петрова разошлась тиражом 15 тыс. экземпляров.
#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ - рассказ о двух влюбленных людях, их случайная встреча в кафе творит с главным героем Саши Петрова совершенно сумасшедшие вещи. Зрители в кинозале одновременно увидят и запись спектакля, и специально снятые короткометражки с участием Саши Петрова и Ирины Старшенбаум, и побывают на атмосферном концерте инди группы Ocean Jet. В этот вечер Саша Петров в буквальном смысле обнажит свою душу, заглянет в глаза каждому зрителю и прочитает на разрыв стихи Маяковского и свои собственные.
"Когда меня спрашивают, что такое #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, я всегда отвечаю, что это - кино здесь и сейчас. На театральной площадке мы смешали множество жанров: спектакль, концерт группы Ocean Jet, кинофрагменты, чтение стихов. Конечно, главная магия творится именно в живом взаимодействии со зрителями - у нас даже часть декораций находится в зале, среди людей. К сожалению, не все успевают купить билеты в Театр имени Ермоловой, чтобы живьем увидеть спектакль. Поэтому мы решили сделать себе еще один вызов и показать постановку #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в кинотеатре", - рассказывает Саша Петров.
Кинозрителям Саша Петров известен по главным ролям в блокбастере "Притяжение", в мелодраме "Лед", в киносериале "Гоголь", по сериалу "Полицейский с Рублевки" и другим. #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ - это абсолютно самостоятельный проект Петрова, где он - и режиссер, и сценарист, и главный персонаж.
В кинотеатре "Киномакс" сеанс состоится 4 июля, начало в 19:20. Билеты уже в продаже на сайте и в кассе кинотеатра. Стоимость билета 400 рублей.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?