В Самаре пьяная пенсионерка избила и сбросила с балкона пятилетнюю девочку

Следственным отделом по Красноглинскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 69-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство малолетнего ребенка, сообщили в пресс-службе регионального следственного ведомства.
По версии следствия, 21 июня около 21:00 подозреваемая в состоянии сильного алкогольного опьянения у себя дома нанесла пятилетней девочке множественные удары по голове, а когда ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь, перекинула девочку через перила балкона.
Упав на землю с третьего этажа дома, ребенок получил множественные телесные повреждения. Люди, находившиеся на улице, незамедлительно вызвали "скорую помощь", в настоящее время врачи борются за жизнь девочки.
"Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в СУ СК РФ по Самарской области. - Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия".
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!
Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!
Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.
Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.
Ублюдок, своими бы руками ему руки и башку отрубила