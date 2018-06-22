Кинельский район в пятый раз подряд победил в региональном конкурсе "ЭкоЛидер"

Число участников регионального конкурса "ЭкоЛидер" постоянно растет, а Кинельский район год за годом в нем лидирует. Причина в том, что руководство района включило решение экологических проблем в число приоритетов.

О том, как строится природоохранная работа и благоустраиваются территории, мы беседуем с главой Кинельского района Николаем Абашиным (на фото). "Мы - многократные победители экологического конкурса, но это не означает, что все проблемы решены, - говорит Николай Владимирович. - Есть серьезные вопросы по очистным сооружениям, по раздельному сбору ТБО".

Кстати, Кинельский район стал одним из первых муниципалитетов, где организовали сбор и вывоз твердых бытовых отходов с территории всех поселений. "Это были немалые затраты - и контейнеры, и площадки, и мусоровозы, - вспоминает глава района. - Но я прекрасно понимал, что без этого говорить об улучшении качества жизни сельчан было бы сложно".

Решить проблему с чистой питьевой водой району в одиночку не под силу. А вот родникам здесь уделяют серьезное внимание. Только за последние два года в районе благо­устроены семь природных источников воды.

"Главное, чтобы будущие поколения продолжили нашу работу, - говорит Николай Абашин. - Поэтому делаем ставку на экологическое воспитание, проводим экологические акции. Есть у нас и экологический класс, и школьный конкурс "Экотропы", и экологический велопробег. Проходит биржа-ярмарка молодежных проектов, в которой одна из номинаций - экологическая. Но главное - пример взрослых. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Стараемся создать для этого все условия".

Мы не случайно соединили в разговоре две темы: экология и комфортная среда. И то и другое обеспечивает людям достойное качество жизни. И в деле создания комфортной среды у Кинельского района успехов не меньше.

"Мы рады, что эта программа реализуется на территории сел, - отмечает Абашин. - В районе 221 многоквартирный дом. По этой программе нам удалось привлечь 72 млн рублей, что позволило в прошлом году благоустроить придомовые территории у 108 домов, в этом году - еще 14 домов. Давно мы в таких объемах не вкладывали средства именно в придомовые территории, и люди это оценили".

Жители Кинельского района определили для благоустройства четыре общественных территории. Первая в рейтинге - самая большая в районе площадь в с.п. Комсомольский, на которой планируется в этом году торжественно отметить 90-летие района. Также начаты работы по благоустройству общественных территорий в с.п. Кинельский, Домашка и Сколково.