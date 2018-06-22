Выпускникам политехнического колледжа трудоустройство гарантировано

Сегодня Самарский политехнический колледж заметно отличается от большинства средних профессиональных образовательных учреждений региона. Он развивается в тесной связи с одним из крупнейших предприятий России - Куйбышевским нефтеперерабатывающим заводом, который является подразделением НК "Роснефть". Это постоянный социальный партнер колледжа. Компания сознает важность инвестирования в среднее профобразование для поддержания конкурентоспособности предприятия.

Богатая история

История колледжа уходит своими корнями в далекие послевоенные годы. Для подготовки квалифицированных кадров в 1946 году был основан Куйбышевский нефтетехнологический техникум. В 1991 году учебное заведение получило свое современное звучание - Самарский политехнический колледж.

Более десяти тысяч квалифицированных специалистов вышли из его стен за 72 года. Многие из них, получив здесь путевку в жизнь, в дальнейшем добились значительных успехов как в профессиональном плане, так и в самореализации личности.

Колледж бережно хранит страницы своей истории. Все значимые события находят свое отражение в информации, имеющейся в свободном доступе на стендах, сайте, в социальных сетях.

Среди выпускников колледжа есть и директора заводов, и министры, и депутаты, и мэры. Не менее ярким примером самоотверженного труда является многолетняя профессиональная деятельность педагогов, подготовивших целую плеяду высококвалифицированных мастеров своего дела.

Востребованные профессии

Колледж проводит обучение студентов по таким востребованным на рынке труда специальностям, как "переработка нефти и газа", "монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования", "монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий", "техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "экономика и бухгалтерский учет", "право и организация социального обеспечения".

Кроме специалистов среднего звена, колледж выпускает квалифицированных рабочих и служащих по профессиям "оператор нефтепереработки", "электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования", "слесарь". Обучение ведется на базе как основного общего образования - 9 классов, так и среднего полного образования - 11 классов.

Специалисты, которых готовит колледж, востребованы на нефтеперерабатывающих предприятиях региона: Самаратранснефть-терминал, Самаранефть-сервис, ЗАО "САНЕКО", ТПП"РИТЭК-САМАРА-НАФТА", АО "РИТЭК", АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод", АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод", АО "Сызранский НПЗ".

Время требует от колледжа подготовки специалистов, готовых к мобильности и постоянному совершенствованию профессиональных навыков и умений, и он, меняя формы и методы организации образовательного процесса, постоянно занят модернизацией, в том числе материально-технической базы.

Колледж активно участвует в движении World Skills Russia, развивает новые направления в обучении специалистов по наиболее востребованным профессиям на рынке труда - Топ-50. Список ТОП-50 сформирован Минтруда России совместно с Минобрнауки России, Агентством стратегических инициатив, советами по профессиональным квалификациям Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям и служит одним из основных направлений программы развития колледжа. Колледж ориентируется на подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей промышленности, IT-отрасли. Студенты неоднократно становились победителями и призерами областного этапа конкурса World Skills Russia. Подготовка к участию в этом ответственном конкурсе осуществляется не только в мастерских и лабораториях колледжа, но и на производстве - в лабораториях Куйбышевского НПЗ - под руководством преподавателей и сотрудников предприятия. Кстати, преподаватели колледжа защитили статус экспертов World Skills по тем специальностям, которым обучают в колледже.

В лабораториях предметно-цикловой комиссии электрических дисциплин регулярно проводится областной конкурс по электротехнике и электронике, позволяя выявить одаренных студентов.

Интересная работа, высокая оплата труда, возможность быстрого карьерного роста, серьезная социальная поддержка своих сотрудников предприятиями НК "Роснефть" - таковы перспективы выпускников Самарского политехнического колледжа. Но чтобы стать студентом, необходимо иметь высокий средний бал аттестата.

Не учебой единой

Неотъемлемой частью учебного процесса является воспитательная работа. В политехническом колледже обеспечивают полную занятость студентов до и после занятий, уделяя внимание процессу становления достойных граждан. Ребятам есть чем заняться в свое свободное время. В их распоряжении - тренажерный и спортивный залы, которые всегда открыты до позднего вечера.

Кроме того, в колледже работают различные творческие объединения и спортивные секции, активно развито волонтерское движение, ведется кружковая работа. Два-три раза в месяц проводятся различные конкурсные и олимпиадные мероприятия, на которые в качестве участников приглашаются школьники, а в качестве членов жюри - представители общественных организаций, сотрудники Куйбышевского НПЗ, администрация городского округа Самара и другие почетные гости.

Например, вот уже пять лет колледж является организатором Международного конкурса видеопрезентаций "Жестокое слово - война". В этом конкурсе активно участвуют представители не только учебных и общественных организаций Самарской области, но и зарубежных учебных заведений и общественных организаций - Казахстана, Белоруссии, Израиля.

Колледж, проводя на своей базе этот конкурс, способствует формированию у студентов правдивых знаний об историческом прошлом страны, Великой Отечественной войне, воспитывает чувство гордости за страну и благодарности погибшим в годы войны, уважения к представителям старшего поколения, перенесшим все тяготы военных лет.

Одним из очень важных направлений воспитательной работы колледжа является участие студентов в Международной акции "Бессмертный полк", в возложении цветов к монументу Славы.

Культурная жизнь колледжа наполнена яркими эмоциональными событиями. Это конкурсы "Мы - будущее России", "Веснушка", "Куйбышев - запасная столица", социальные проекты "Добровольчество и молодежь", "Малая родина", "Мы помним, мы чтим…", "Спорт и молодежь". К ним студенты готовятся очень серьезно и с большим удовольствием. И неважно, будут ли они на сцене или в зрительном зале, ведь болельщики так же активны, как и артисты, и все благодаря тому, что в колледже учится дружный, сплоченный коллектив. А как всех воодушевляет смотр строя, песни и военной выправки! В нем участвуют и представители других учебных заведений.

В Самарском политехническом колледже активно развивается волонтерское движение. Студенты с удовольствием участвуют в различных мероприятиях, проводимых Самарским домом молодежи, городским департаментом культуры, туризма и молодежной политики, Самарским центром развития добровольчества.

В рамках межрегиональной добровольческой акции "Мы вместе" студенты политехнического колледжа регулярно участвуют в волонтерском движении в Республике Крым. Ежегодно учебное заведение на свои средства отправляет туда 10 человек. Ребята помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, участвуют в экологических акциях, проводят мастер-классы по направлениям профессиональной подготовки.

Атмосфера комфорта

Не секрет, что желание работать и учиться выше там, где для этого созданы комфортные условия. В политехническом колледже они стали создаваться пять лет назад, когда была составлена дорожная карта его развития на пять лет. За это время учебный корпус, построенный в Куйбышевском районе еще в 1950-е годы, преобразился до неузнаваемости.

Большим преимуществом этого учебного заведения является компактная инфраструктура. Учебные мастерские, общежитие, базы практики находятся в шаговой доступности от учебного корпуса.

Социальные вопросы учащихся - в числе приоритетов руководства колледжа. Иногородним студентам здесь предоставляется благоустроенное общежитие на весь период обучения, выплачивается социальная стипендия. А студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогают материально.

Поступая в Самарский политехнический колледж, студенты попадают в теплую, домашнюю атмосферу, где созданы все необходимые условия для отличной учебы и получения перспективной профессии.

Константин Воякин, директор Самарского политехнического колледжа:

- Конечно, у каждого своя жизненная дорога, и главное - не ошибиться, выбирая дело по душе. Наш колледж дает хороший старт для тех, кто хочет стать высоким профессионалом, получить современную и востребованную профессию, которая откроет широкие возможности для дальнейшего развития и позволит обеспечить стабильное будущее.