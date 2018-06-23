Михаил Маряхин будет баллотироваться в губернаторы Самарской области

В субботу, 23 июня, состоялась отчетно-выборная конференция Самарского регионального отделения политической партии "Справедливая Россия".
Делегаты конференции по итогам тайного голосования утвердили кандидатуру председателя реготделения Михаила Маряхина на выборы губернатора Самарской области 9 сентября. Ранее его кандидатуру уже согласовал президиум Центрального Совета партии. Также были утверждены списки кандидатов в другие органы власти. Михаил Маряхин рассказал, как эсеры будут выстраивать свои избирательные кампании на сентябрьских выборах в регионе.
"Наша партия примет участие во всех выборах в Самарской области, которые пройдут 9 сентября, - сообщил председатель СРО "Справедливая Россия" по итогам конференции. - Кроме моего выдвижения на пост губернатора региона, мы представляем кандидатов в думу Тольятти по 17 округам и думу Сызрани по 15 округам, а также в районные органы власти. В скором времени самарцы столкнутся с проблемами, связанными с повышением пенсионного возраста. Будем обсуждать этот вопрос на партийных мероприятиях. В каждом городе и сельском поселении есть свои проблемы, поэтому у каждой команды кандидатов будет собственная предвыборная программа".
Последние комментарии
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?
Надо не на тезисы опираться. а работать.
наконец-то отбыл от Самарской губерниии