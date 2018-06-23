Михаил Маряхин будет баллотироваться в губернаторы Самарской области

В субботу, 23 июня, состоялась отчетно-выборная конференция Самарского регионального отделения политической партии "Справедливая Россия".

Делегаты конференции по итогам тайного голосования утвердили кандидатуру председателя реготделения Михаила Маряхина на выборы губернатора Самарской области 9 сентября. Ранее его кандидатуру уже согласовал президиум Центрального Совета партии. Также были утверждены списки кандидатов в другие органы власти. Михаил Маряхин рассказал, как эсеры будут выстраивать свои избирательные кампании на сентябрьских выборах в регионе.

"Наша партия примет участие во всех выборах в Самарской области, которые пройдут 9 сентября, - сообщил председатель СРО "Справедливая Россия" по итогам конференции. - Кроме моего выдвижения на пост губернатора региона, мы представляем кандидатов в думу Тольятти по 17 округам и думу Сызрани по 15 округам, а также в районные органы власти. В скором времени самарцы столкнутся с проблемами, связанными с повышением пенсионного возраста. Будем обсуждать этот вопрос на партийных мероприятиях. В каждом городе и сельском поселении есть свои проблемы, поэтому у каждой команды кандидатов будет собственная предвыборная программа".