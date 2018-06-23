На набережной Самары установлены все восемь эксклюзивных матрешек

Восемь эксклюзивных матрешек установлены на набережной реки Волги около бассейна ЦСКА.

Каждая отражает культуру и историю стран - участниц чемпионата, футбольные сборные которых проводят матчи группового этапа на стадионе "Самара Арена": Колумбия, Сенегал, Коста-Рика, Дания, Австралия, Сербия, Уругвай, Россия-Самара.

Напомним, арт-группа самарских художников специально к чемпионату мира по футболу 2018 создала восемь эксклюзивных матрешек.

"Мы изучали все страны, их символы, достопримечательности, национальные цвета и орнаменты, а также чем именно страна может гордиться. Например, в Уругвае жителям разрешено жарить шашлыки в любое время дня и ночи, каждый день. Эта страна в большом количестве экспортирует телятину, поэтому мы изобразили быка. А, например, Николай Тесла имеет сербские корни. Каждый макет мы долго придумывали и анализировали, чтобы не оскорбить чьи-то национальные интересы. На анализ и поиск информации уходило много времени", - рассказывает художник Арт Абстрактов.

25 июня на стадионе "Самара Арена" снова будет большой футбол! Главный матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными России и Уругвая пройдет на Самарской земле. Игра обещает быть непростой. "Национальная религия Уругвая - футбол", - утверждают авторы символических матрешек.

Матрешки успели оценить болельщики из Австралии, которые охотно фотографировались с узнаваемыми символами своей страны.

"О, это же большой ананас! Он очень популярен в Австралии, ведь это же самый огромный ананас в мире", - говорит австралиец Ашер.

На матрешке, символизирующей Россию и Самару, художники изобразили козу (животное на гербе Самары), Ладью, ворота в стиле модерн особняка Курлиной и Жигулевский пивзавод. Цвета - бирюзовый, синий, белый.

Художник Денис Дробышев рассказывает: " Раньше я рисовал граффити на городских фестивалях, но это мой самый крупный проект для Самары. При изготовлении матрешек была использована смешанная техника. Здесь есть как элементы граффити, так и роспись акрилом. Матрешки покрыты антивандальным покрытием. Их изготовление - это очень трудоемкий процесс".

В этом арт-проекте самарские художники сохранили главный принцип русской матрешки - во множестве смыслов и слоев, когда, раскрывая деревянную фигурку, мы знакомимся с новыми образами, учимся воспринимать глубинные, традиционные основы. Так, в каждой матрешке сплетается сразу несколько смысловых композиций, которые с разных сторон характеризуют страну: это цвет национального флага, достопримечательности и знаменитые люди, неповторимые культурные особенности, народные орнаменты и узнаваемые символы.

Высота матрешки - 2 м, диаметр - 1,2 м. Вес скульптуры - 500 кг.