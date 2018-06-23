На набережной Самары установлены все восемь эксклюзивных матрешек

Восемь эксклюзивных матрешек установлены на набережной реки Волги около бассейна ЦСКА.
Каждая отражает культуру и историю стран - участниц чемпионата, футбольные сборные которых проводят матчи группового этапа на стадионе "Самара Арена": Колумбия, Сенегал, Коста-Рика, Дания, Австралия, Сербия, Уругвай, Россия-Самара.
Напомним, арт-группа самарских художников специально к чемпионату мира по футболу 2018 создала восемь эксклюзивных матрешек.
"Мы изучали все страны, их символы, достопримечательности, национальные цвета и орнаменты, а также чем именно страна может гордиться. Например, в Уругвае жителям разрешено жарить шашлыки в любое время дня и ночи, каждый день. Эта страна в большом количестве экспортирует телятину, поэтому мы изобразили быка. А, например, Николай Тесла имеет сербские корни. Каждый макет мы долго придумывали и анализировали, чтобы не оскорбить чьи-то национальные интересы. На анализ и поиск информации уходило много времени", - рассказывает художник Арт Абстрактов.
25 июня на стадионе "Самара Арена" снова будет большой футбол! Главный матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными России и Уругвая пройдет на Самарской земле. Игра обещает быть непростой. "Национальная религия Уругвая - футбол", - утверждают авторы символических матрешек.
Матрешки успели оценить болельщики из Австралии, которые охотно фотографировались с узнаваемыми символами своей страны.
"О, это же большой ананас! Он очень популярен в Австралии, ведь это же самый огромный ананас в мире", - говорит австралиец Ашер.
На матрешке, символизирующей Россию и Самару, художники изобразили козу (животное на гербе Самары), Ладью, ворота в стиле модерн особняка Курлиной и Жигулевский пивзавод. Цвета - бирюзовый, синий, белый.
Художник Денис Дробышев рассказывает: " Раньше я рисовал граффити на городских фестивалях, но это мой самый крупный проект для Самары. При изготовлении матрешек была использована смешанная техника. Здесь есть как элементы граффити, так и роспись акрилом. Матрешки покрыты антивандальным покрытием. Их изготовление - это очень трудоемкий процесс".
В этом арт-проекте самарские художники сохранили главный принцип русской матрешки - во множестве смыслов и слоев, когда, раскрывая деревянную фигурку, мы знакомимся с новыми образами, учимся воспринимать глубинные, традиционные основы. Так, в каждой матрешке сплетается сразу несколько смысловых композиций, которые с разных сторон характеризуют страну: это цвет национального флага, достопримечательности и знаменитые люди, неповторимые культурные особенности, народные орнаменты и узнаваемые символы.
Высота матрешки - 2 м, диаметр - 1,2 м. Вес скульптуры - 500 кг.
Последние комментарии
Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Мфц полезная вещь, но многое можно еще улучшить.. Работаю в Петербурге. Недавно сделала загранпаспорт. Удивило то, что в огромном едином центре документов (центральный МФЦ)для каждой госуслуге свой этаж и зал.. плюс справка и платно и бесплатно. Платно могут все проверить и оформить. Удобно и ошибок люди меньще делают, а соответственно и возвратов нет и очереди практически никакой
Революционная 130. Пешеходную зону превратили в стоянку. Ходить невозможно.
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!
Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.