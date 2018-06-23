Сборная России по футболу приехала в Самару

Вечером в субботу, 23 июня, сборная России по футболу прибыла в Самару. Футболисты приземлились в аэропорту Курумоч в 19:30 по местному времени.

В аэропорту Курумоч футболистов, досрочно завоевавших право сыграть в плей-офф чемпионата мира по футболу, встретили представители областного правительства и министерства спорта, юные футболисты, волонтеры и болельщики.

Они аплодировали, размахивали флагами и приветствовали футболистов, когда те спускались по трапу из самолета и пересаживались в автобус с российской символикой. Игроки сборной России, в свою очередь, отвечали приветственными жестами. Затем встречающие образовали живой коридор, вдоль которого проехал автобус с национальной командой.

Из аэропорта сборная России отправилась в гостиницу. Завтра команду ждут тренировка и пресс-конференция на "Самара Арене".