В самарском речпорту на теплоходе "Афанасий Никитин" пенсионер упал со средней палубы на главную

В субботу, 23 июня, в 15:20 на пришвартованном к пятому причалу Самарского речного порта теплоходе "Афанасий Никитин", следовавшем по маршруту "Нижний Новогород - Москва - Нижний Новгород", споткнулся и упал со средней палубы на центральный пролет главной палубы 84-летний пенсионер, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

Как пояснила представитель прокуратуры, пострадавший с подозрением на сотрясение головного мозга был доставлен в больницу им. Пирогова. Вместе с ним в стационаре осталась его 67-летняя супруга.

Судно отправилось по маршруту. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.