"Крылья Советов" одержали первую победу на сборе в Сербии

В субботу, 23 июня, "Крылья Советов" провели первый контрольный матч на предсезонном сборе в Сербии, сообщает пресс-служба самарского клуба. Соперником волжан стал "Земун", выступающий в сербской Суперлиге.
Тренерский штаб "Крыльев" во главе с Андреем Тихоновым выставил на эту встречу два состава, каждый из которых провел на поле по половине первого и второго таймов.
Поединок прошел с преимуществом самарцев. В итоге исход матча решил один мяч. На 80-й минуте ворота сербской команды поразил Александр Соболев - 1:0.
Следующий матч на сборе в Сербии "Крылья" проведут 27 июня против китайского клуба "Яньбань Фудэ", представляющего китайскую Суперлигу.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?