В Самаре пройдет флешмоб в поддержку сборной России по футболу

В воскресенье, 24 июня, в Самаре пройдет шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, 25 июня на стадионе "Самара Арена" состоится матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными России и Уругвая, а в субботу российские футболисты уже прилетели в Самару.

В воскресенье студенты, волонтеры, участники танцевальных коллективов пройдут по ул. Куйбышева до пл. им. В.В.Куйбышева в поддержку национальной команды. По пути шествия будут выступать творческие коллективы, также участники готовят вокальный и танцевальный флешмобы. Финальный флешмоб пройдет в фанзоне на пл. им. В.В.Куйбышева.

Сбор участников - в 18:30 на пересечении ул. Куйбышева и ул. Венцека.