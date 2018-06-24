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Футбол Спорт

Сборная России провела тренировку на "Самара Арене"

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На стадионе "Самара Арена" прошла предыгровая тренировка сборной России перед завтрашним матчем третьего тура группового этапа против сборной Уругвая.

Сборная России провела тренировку на "Самара Арене" Сборная России провела тренировку на "Самара Арене"
Фото: Анар МОВСУМОВ

После небольшого совещания в центральном круге, которое провел главный тренер Станислав Черчесов, футболисты отправились на два разминочных круга. Пробежав, полевые игроки российской сборной заняли место максимально далеко от фотографов и видеооператов, традиционно допущенных на первые 15 минут тренировки. И начали типичную разминку: махи руками, бег с высоким подниманием бедра и спиной, ускорения. Одновременно с этим вратари сборной России разминались на другой половине поля, часть которого была прикрыта белым укрывным материалом.

Хорошенько размявшись, игроки сборной России, разбившись на несколько групп, начали выполнять игровые упражнения в центре поля, чередуя короткие и средние пасы и совершая короткие рывки. После этого представителей СМИ попросили покинуть медиа-трибуну и территорию около поля.

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