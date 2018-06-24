Сборная России провела тренировку на "Самара Арене"

На стадионе "Самара Арена" прошла предыгровая тренировка сборной России перед завтрашним матчем третьего тура группового этапа против сборной Уругвая.
После небольшого совещания в центральном круге, которое провел главный тренер Станислав Черчесов, футболисты отправились на два разминочных круга. Пробежав, полевые игроки российской сборной заняли место максимально далеко от фотографов и видеооператов, традиционно допущенных на первые 15 минут тренировки. И начали типичную разминку: махи руками, бег с высоким подниманием бедра и спиной, ускорения. Одновременно с этим вратари сборной России разминались на другой половине поля, часть которого была прикрыта белым укрывным материалом.
Хорошенько размявшись, игроки сборной России, разбившись на несколько групп, начали выполнять игровые упражнения в центре поля, чередуя короткие и средние пасы и совершая короткие рывки. После этого представителей СМИ попросили покинуть медиа-трибуну и территорию около поля.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?